Sondaggi: Pd bocciato dal 60% degli italiani, e il 71% rottama Renzi

Sondaggi tragici per il Partito Democratico. Il Pd è in caduta libera in un pozzo senza fondo, e se qualcuno pensava che l’opposizione al Governo Lega-m5s fosse l’occasione per una rinascita ha sbagliato di grosso.

La fotografia della situazione che delinea il nuovo sondaggio di IPSOS per il Corriere della Sera è infatti impietosa per i dem. Quasi il 60% degli intervistati è infatti convinto che Il Partito Democratico non stia facendo alcuna opposizione all’esecutivo giallo-verde (e in primis alle politiche di Matteo Salvini), ed è promosso solo da uno sparuto 25% che intravede un efficace contrasto al governo.

La situazione migliora soltanto di poco nel caso dell’elettorato Pd: il 40 % degli intervistati vede un’azione efficace da parte del Partito Democratico, pur essendovi sempre la maggioranza assoluta del campione che non vede alcuna opposizione.

L’azione di Matteo Renzi, poi, viene bocciata dal 71 % del totale degli elettori, e da un clamoroso 40 % di simpatizzanti Pd. Meglio va a Nicola Zingaretti, promosso dal 64 % dell’elettorato dem. E questo dato si riscontra anche per quanto riguarda eventuali primarie. Se oggi il Partito Democratico dovesse andare a votare per il segretario, il presidente della Regione Lazio surclasserebbe l’ex premier ottenendo il 79 % dei voti, mentre Renzi dovrebbe accontentarsi del 57 %.

Sarà per questo irrimediabile disastro che ha deciso di darsi alla Tv?