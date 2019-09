Sondaggi politici, Renzi è già competitivo al 5.4%. Ok la Lega al 33.6%

Secondo i sondaggi di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, la Lega di Matteo Salvini è ancora il primo partito italiano con il 33.6%, in lieve flessione rispetto a lunedì scorso (-0.4%). Cala ancora il Movimento 5 Stelle fermandosi a quota 20% (-0.5%). Dopo la progressione post crisi governativa, ha ricominciato a scendere nei sondaggi. Crollo brutale del Partito Democratico che in una settimana perde ben 2.1%, anche per via della scissione che si è consumata in settimana. Lieve calo anche per il partito di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia che dal 7% della scorsa settimana arriva al 6.7%. Dato incoraggiante per il neonato partito di Matteo Renzi “Italia Viva” che registra il 5.4%. Silvio Berlusconi e Forza Italia sempre più giù al 5.1% perdendo uno 0.9%.