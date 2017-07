Sondaggi: su il centro - destra giù i Cinque Stelle

Siamo in un periodo fluido della società come diceva il sociologo Zygmunt Bauman, ma poi al di là della suggestione delle parole le cose concrete, i numeri, sono ancora determinanti.

E quindi alla causa segue sempre l’effetto.

Dopo l’ultima tornata delle amministrative il centro - destra ha vinto ed ora nei sondaggi cresce.

L’ultimo -21 luglio-è quello di Ipsos che registra il M5S al primo posto, ma in forte perdita dal 30.7% al 27.6%.

Anche il Pd cala dal 27.6 al 26.9 mentre Forza Italia passa dal 13.1 al 15.1, la Lega al 12.9 al 15.1.

Per i partiti minori, lieve calo per Fratelli d’Italia che passa 5.2% al 4.9%, tracollo per Alternativa popolare dal 3.4 al 2., la crescita di Articolo 1 -Mdp dal 2.6 al 3.8 e la sparizione dell’accoppiata Rc-Prc-Idv-Verdi dal 1.4 al 1.0 che vede ognuno di essi a circa lo 0.25.

Questi i trend dei partiti ma è importante anche considerare il serbatoio degli indecisi e di chi non vuole votare che passa dal 33.4 al 34.9, sempre una cifra considerevole.

Tutta l’analisi statistica delle intenzioni di voto cerca di studiare modelli matematici per vedere come le intenzioni espresse si possano riflettere sugli indecisi e cioè quanto questo contenitore possa riflettere o meno i dati noti.

In ogni caso, quello che si desume è una forte avanzata del centro - destra e una perdita forte per il movimento Cinque Stelle e più limitata per il Pd.

Il partito di Grillo paga non solo le amministrative perse ma anche la guida di due grandi città come la Capitale Roma con il disastro di buche, rifiuti e trasporti e soprattutto Torino, dopo i tragici fatti di Piazza San Carlo e le conseguenti polemiche.

Inoltre, il M5S paga la sovraesposizione di Di Maio e le sue uscite come la smentita dell’ambasciata francese delle sue telefonate per avere i Canadair e le sue uscite contro i “criminali rumeni”, che hanno provocato la reazione indignata dell’ambasciatore rumeno in Italia.

Dunque, per ora, tra i due litiganti il terzo gode e il terzo è proprio il duo Berlusconi - Salvini che ha la possibilità di ampliare la forchetta percentuale vista anche la gestione della crisi idrica di Roma di un altro duo, Zingaretti - Raggi.