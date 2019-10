Sondaggio clamoroso alla vigilia delle elezioni Umbria. Nuovi dati nazionali

Domenica 27 ottobre 703.595 elettori dell'Umbria sono chiamate alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per scegliere il nuovo presidente. Ovviamente i sondaggi sono assolutamente vietati, ma a livello nazionale i dati possono essere diffusi. Ed è a dir poco sorprendente l'ultimo sondaggio di Termometro Politico sulle intenzioni di voto in caso di elezioni politiche.

A livello di singole forze si registra un aumento della Lega che supera il 35% e va al 35,2%, a spese dei principali partiti della maggioranza, il PD e il Movimento 5 Stelle, che scendono entrambi, al 18,9% e al 17,1% rispettivamente.

In incremento come gli alleati leghisti sia Fratelli d’Italia che Forza Italia, all’8,2% e al 5,6%.

Il partito di Berlusconi viene però raggiunto da Italia Viva, che cresce al 5,6%. Unica forza che appoggia il governo a migliorare.

Dietro tutti i partiti sono sotto il 2%, La Sinistra, all’1,9%, i Verdi, all’1,5%, Siamo Europei all’1,3% e +Europa al 1,2%, per finire con i comunisti di Rizzo all’1% e Cambiamo! di Toti al 0,5%.

Gli altri sono al 2%.





I sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 23 e il 24 ottobre con metodo CAWI su circa 2300 soggetti