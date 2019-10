Sondaggio clamoroso: ecco chi vincerebbe in caso di elezioni. I dati choc

La somma dei partiti che sostengono il governo Conte II (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali) batte il classico e rinato Centrodestra 45 a 44%. E' il risultato delle stime datate 11 ottobre del sondaggista Renato Mannheimer (partner Eumetra) per Affaritaliani.it. Non solo, se considerassimo il 2% di +Europa, partito che attualmente non vota la fiducia all'esecutivo ma che si colloca nel campo del Centrosinistra, le forze di maggioranza salirebbero al 47% superando comunque il Centrodestra anche considerando Cambiamo! di Giovanni Toti, che essendo sotto il 2% viene inserito nella voce "altri".

Ma vediamo i numeri nel dettaglio.

La Lega viene data nelle stime di Mannheimer in ribasso al 30%, anche se rimane nettamente il primo partito. Il Movimento 5 Stelle risulta stabile al 20,5%. In ribasso il Partito Democratico al 18,5%. In rialzo Fratelli d'Italia all'8% mentre Forza Italia è in calo al 6%. Italia Viva, la nuova formazione di Matteo Renzi, è stabile al 4%. Liberi e Uguali (e tutta la galassia di sinistra) è al 2%, stessa percentuale per +Europa. Altri partiti o liste complessivamente sono al 9%.