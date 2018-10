Sondaggio Demopolis, M5S al 31%. Italiani col governo Lega-5 Stelle. Esclusivo

M5s al 31% dei consensi e con un trend in crescita nelle ultime settimane (quasi +2% dal 20 settembre a oggi). Lo rivela il sondaggio Demopolis che Affaritaliani.it pubblica in anteprima. Dati che confermano la fiducia degli italiani nei 5Stelle (non a caso trapela molta serenità sugli ultimi sondaggi ipsos che davano il Movimento al 28%, "perchè come si sa i sondaggi hanno margini di errore anche del 3%").

Considerando il 32,5% di italiani stanno con la Lega di Matteo Salvini, il governo sale dunque sino a quota 63,5% (con il 61% delle persone interprellate che dà un giudizio positivo sull'operato dell'esecutivo in questi mesi). Numeri importanti, soprattutto se accostati al crollo di Pd (16,5%) e Forza Italia (8,6%).





A dimostrazione che le battaglie che l'esecutivo ha condotto e sta conducento in questi mesi (dai migranti al reddito di cittadinanza, passando per la riforma delle pensioni) sono considerate prioritarie per la gente.





Anzi, proprio su questo tema il sondaggio Demopolis rivela che l'82% degli italiani si aspetta che il governo porti avanti delle politiche per l'occupazione e il lavoro e il 70% considera fondamentali delle misure per il rilancio dell'economia. Il 67% poi chiede una riduzione della pressione fiscale.