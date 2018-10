Sondaggio: l'Italia è la più euroscettica, il 56% voterebbe no alla Ue

In un ipotetico referendum in stile Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell'Ue. E' il dato peggiore dei 28 Paesi che fanno parte dell'Unione Europea dove in media si registra il 66% di "remain", mentre in Gran Bretagna vorrebbe rimanere il 53% dei cittadini. Lo rivela un sondaggio Eurobarometro in base al quale la percentuale degli indecisi nel Belpaese è pari al 32%, la più alta nell'Unione. Tra i britannici oggi solo il 35% è per il "leave".

Il 65% degli italiani si dichiara favorevole all'euro, ma gli intervistati in Italia sono i meno entusiasti dell'appartenenza all'Unione europea. Secondo il sondaggio il 68% degli europei ritiene che il proprio Paese abbia tratto beneficio dall'appartenenza all'Ue e il 62% degli intervistati considera positivamente l'adesione del proprio paese al consesso europeo. Si tratta delle percentuali piu' alte registrate negli ultimi 25 anni.