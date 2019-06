Sondaggio, la Meloni sorpassa Forza Italia. Lega ferma, salgono il M5S e il Pd

Sorpasso di Fratelli d'Italia su Forza Italia. Tiene la Lega e sale il Movimento Cinque Stelle. E' quanto emerge dal sondaggio di INDEX Research per Piazza Pulita, di Corradio Formigli, su La7 a due settimane dal voto per il Parlamento Europeo. ''La Lega - dice Natascia Turato, amministratrice della INDEX Research - è, nelle intenzioni di voto, al 34%; alle europee era il 34,3 ed alle politiche il 17,4%. Salgono il Pd, che si attesta al 23,3% rispetto al 22,7 ottenuto il 26 maggio, ed il M5S che è rilevato al 18,9 rispetto al 17,1 delle europee''. ''Fratelli d'Italia -sottolinea l'Istituto- guadagna uno 0,5 ed arriva al 7%, Forza Italia, nelle intenzioni, fa registrare un -1,9. Gli azzurri passano, dunque, al 6,9%. Ed è il sorpasso, nei sondaggi, della Meloni sugli azzurri. Per Più Europa stabile il dato, è al 3,1 e nelle urne era al 3%, per i Verdi un passaggio dal 2,3% al 2,5%''.