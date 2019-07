Sondaggio Lega, altro che caso Russia... Salvini sale. Autogl del Pd. I dati

Il caso Russia-Savoini non colpisce la Lega. Anzi, fa aumentare i voti al Carroccio. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato lunedì 15 luglio dall'Istituto Piepoli (metodologia CATI-CAWI, 500 casi) e diffuso in esclusiva da Affaritaliani.it.



Rispetto ai dati della settimana precedente, lunedì 8 luglio, e quindi proprio durante l'esplosione sui media di Moscopoli, la Lega di Matteo Salvini è salita di mezzo punto passando dal 35,5 al 36%. Il Partito Democratico, che ha ingaggiato una durissima battaglia politica e mediatica contro il ministro dell'Interno, è stabile al 23,5%. Fermo anche il Movimento 5 Stelle al 17,5%. Forza Italia conferma l'8% mentre nell'ultima settimana Fratelli d'Italia ha perso lo 0,5% passando dal 6 al 5,5%. Gli altri partiti tutti insieme sono complessivamente stabili al 9,5%.



"Il vicepremier Salvini ha la fiducia della gente e del Paese. Potrebbe dire 'voto Trump' e tutti gli andrebbero dietro oppure 'voto Putin' e otterrebbe lo stesso risultato", commenta il sondaggista Nicola Piepoli. E il Pd? "La dura battaglia che sta conducendo contro il leader leghista servirebbe a qualcosa se riuscisse ad aggreggare le cellule del Pd, ma se la guerra è fine a se stessa non serve assolutamente a niente. La guerra la vince chi non la fa", conclude.