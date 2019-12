CHI VOTERESTI IN CASO DI ELEZIONI? CLICCA QUI E VOTA



Lega, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Azione di Carlo Calenda in crescita. Forza Italia e Più Europa in calo. Partito Democratico, Italia Viva e altri partiti stabili. Sono i risultati del sondaggio di Natale realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di MG Research.

LE TABELLE