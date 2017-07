Sondaggio/ Volano M5S e Lega, crollano Pd e Forza Italia. I dati

Sono clamorosi gli ultimi dati del sondaggio di Emg Acqua, diffuso dal Tg La7.

Il Movimento 5 Stelle rimane primo partito a livello nazionale e torna a guadagnare: +0.6% in una settimana, attualmente al 27,8%. Perde mezzo punto percentuale, invece, il Partito Democratico, che si attesta al 26,2%. Mezzo punto percentuale che guadagna la Lega Nord, attualmente al 15,3%. Da segnalare un netto calo di Forza Italia: -0,7% in una settimana e 13,1%. Cresce Fratelli d’Italia – An: +0.3%, ora al 5,4%. a seguire Articolo 1 – MDP al 3,5% (+0,3%), Alternativa popolare al 2,5%, Sinistra Italiana stabile al 2,1% e altri partiti al 4,1%, in calo di un decimale rispetto alla scorsa settimana.

Lo stesso sondaggio politico elettorale Emg Acqua si concentra poi su una proiezione dei seggi alla Camera qualora si andasse a votare oggi, con sistema attuale e soglia di sbarramento al 3%: il Movimento 5 Stelle risulterebbe il partito con più seggi in assoluto, 186 e +4 rispetto alla scorsa settimana; subito dopo il Partito Democratico, 182 e -3 rispetto alla scorsa settimana. A seguire troviamo Lega Nord a 101 (+3), Forza Italia a 89 (-4), Fratelli d’Italia – An a 36 (+2), Articolo 1 – MDP a 23 (+2), Alternativa Popolare 0, Sinistra Italiana 1, Altri partiti 12.