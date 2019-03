Sophia: Mogherini non è ottimista. Senza un accordo l'operazione chiude

"Non e' un mistero che in assenza di un accordo l'operazione dovra' essere chiusa, io spero ancora che un accordo possa essere trovato ma non vedo passi positivi in questa direzione.

Senza un accordo entro la fine di marzo l'operazione chiude".

Lo dice l'alto rappresentante Ue, Federica Mogherini, riferendosi all'operazione Sophia. "Se non ci saranno sviluppi positivi entro la fine di marzo l'operazione purtroppo dovrebbe essere conclusa, con tutte le conseguenze che questo comportera'. E io aggiungo purtroppo", ha concluso.

Lo stallo riguarda le regole sugli sbarchi dei migranti salvati in mare della navi che partecipano all'operazione Ue, che attualmente prevedono l'Italia come porto di sbarco. Dopo una proroga tecnica concordata a fine 2018, il mandato della missione Sophia termina il 31 marzo.