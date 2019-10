Sovranismo non fa rima con federalismo. La Lega fredda sulla rivolta catalana

"Siamo a sostegno di una soluzione pacifica che risolva una volta per tutte una questione che si prolunga da troppo tempo e che si è incancrenita troppo. Certo, siamo comunque rimasti sorpresi da condanne così dure". Marco Zanni, eurodeputato, responsabile esteri della Lega e presidente del gruppo Identità e Democrazia nel Parlamento Europeo, commenta così ad Affaritaliani.it quanto sta accadendo in Catalogna (sciopero generale, scontri e disordini dopo la dura condanna per gli indipendentisti).