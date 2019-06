Spread? Non rappresenta la nostra economia, ma le nostre divisioni

di Ludovico Polastri

Sono riusciti a dividere anche il 2 Giugno; da una parte Fico e il signore argentino che siede in Vaticano hanno il primo intitolato la festa ai rom e il secondo ha anche chiesto loro scusa ("la storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici non sono estranei a tanto male. Vorrei chiedere perdono per questo"); dall’altra parte abbiamo avuto Salvini che ha dedicato la festa agli italiani; infine alcuni generali (in pensione) si sono dissociati dalla ministra Trenta dato che, secondo loro, non rappresenta lo spirito militare. Onestamente non si è mai visto una Nazione così divisa su tutto e per tutto.

E non sono mancate neppure le divisioni e i pasticci sulla lettera che ci ha mandato la Commissione europea, primo passo per aprire una infrazione per debito eccessivo che presumibilmente si concluderà con una sanzione giustificata dal fatto che il debito pubblico italiano ha toccato il 132,2% del prodotto interno lordo, aumentando anziché calare, come era stabilito dai patti con l’Ue. Tria ha risposto con cinquantasei pagine che secondo alcune indiscrezioni hanno provocato in ambito europeo più sorrisi che attenzioni. I mercati per ora restano calmi anche se gli interessi sui buoni quinquennali (1,82%) sono risultati maggiori di quelli greci (1,78%); non accadeva dal 10 marzo del 2008.

Eppure i parametri economici dell’Italia (proiezione 2019) sono di tutto rispetto: 22 miliardi di saldo primario (il secondo dopo la Germania che ne ha 60), terzo PIL nell’eurozona (dopo Germania e Francia), un debito pubblico sostanzialmente equiparabile a quello francese e non così lontano da quello tedesco (+300 miliardi). Ebbene quello che penalizza il nostro Paese è un solo parametro: gli interessi sul debito. Attualmente gli interessi annuali che dobbiamo sborsare sono circa 64 miliardi, la prospettiva nel 2020 sarà di circa 76 miliardi pari al 3,6% del PIL. Ogni punto percentuale di incremento sul rendimento del BOT decennale aumenta il debito di 4,2 miliardi.

Sentiamo ancora personaggi come Cottarelli e Monti dirci che dobbiamo percorrere la via dell’austerità per migliorare il bilancio statale. Allora vediamo dove ci portò il senatore mandato dalla Commissione europea. Durante il suo governo ci fu un incremento considerevole della tassazione diretta ed indiretta, proposta che per altro è stata fatta anche all’attuale governo (leggasi aumento IVA, tasse sugli immobili ecc.). Ebbene questa medicina europea portò ad una contrazione dei consumi che innescò rispettivamente: un calo della produzione industriale, un’impennata di licenziamenti, un aumento dell’inflazione, nessun miglioramento del deficit pubblico e neppure dello spread che, se nettizzato dall’inflazione, rimase sopra i 250 punti base. La verità è che i risultati furono disastrosi.

Se questa Nazione fosse meno divisa, meno litigiosa e meno pavida potrebbe invece fare una cosa rivoluzionaria; i fondamentali economici italiani permetterebbero allo Stato, come sostiene John Cochrane, top economista monetario di Chicago, di poter creare direttamente denaro al posto della Banca Centrale e della banche. Se le banche italiane possono scontare presso la BCE il debito italiano con emissione di nuova moneta (su cui paghiamo gli interessi e di conseguenza l’aumento degli interessi) perché lo Stato non potrebbe fare la stessa cosa? La BCE non stampa forse dal nulla (e specula) sul debito degli stati europei? La verità è che lo spread non rappresenta la bontà dei fondamentali economici di una Nazione, ma rappresenta solo l’indice speculativo su quella Nazione

Se solo avessimo più coraggio…!