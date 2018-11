Stampa, Giannone (M5s) contro Libero: "Fa fantagiornalismo"

“Anche stamattina Libero non si è fatto mancare l’ennesima fake news. Un articolo sconclusionato che parla di un fantomatico 'Raffaello' Fico alla Presidenza della Camera e che tratteggia una fronda di 30 deputati del MoVimento che non vedono l’ora di pugnalare alle spalle Luigi Di Maio ed approdare in un nuovo gruppo parlamentare. Libero pubblica delle vere e proprie sciocchezze! Il MoVimento 5 Stelle non ha nessuna di quelle logiche di partito a cui sono abituati editori e direttori di Libero: inciuci interni, voltagabbana, compravendita di parlamentari sono e saranno sempre processi che appartengono solo agli altri partiti. Nel Movimento 5 Stelle esiste solo trasparenza e confronto e se qualcuno pensa di ‘pugnalare’ qualcuno, ‘pugnala’ i cittadini e tradisce gli elettori. I retroscenisti di Libero continuano a fare disinformazione e fantapolitica invece di raccontare la realtà” – lo dichiara Veronica Giannone, portavoce M5S alla Camera dei Deputati.