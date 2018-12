Steve Bannon: "Salvini come Trump"

Steve Bannon, come noto, si interessa molto all’Europa e all’Italia.

L’ex stratega e consigliere del Presidente Usa Donald Trump è un propugnatore del sovranismo e vede nel nostro Paese una sorta di laboratorio politico per il Vecchio Continente, visto che i sovranisti sono al governo.

Bannon ha costruito un movimento di supporto ai sovranisti europei, chiamato The Movement, che ha come obiettivo il supporto alla vittoria alle elezioni del prossimo maggio e che segue quindi con interesse tutti i movimenti di protesta, come i gilet gialli in Francia, ma appunto anche Lega e Cinque Stelle in Italia.

Inoltre, sempre in Italia, Bannon ha in programma di far partire una “scuola di politica” presso l’antica Abbazia di Trisulti, a sud di Roma. Ne abbiamo parlato qui:

http://www.affaritaliani.it/cronache/steve-bannon-sbarca-a-collepardo-subito-parte-la-contestazione-577863.html

L’iniziativa di Bannon non è piaciuta molto all’opposizione italiana ma anche in Vaticano c’è chi contesta, come il direttore de La Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro che da qualche tempo si è messo a fare politica e data la sua vicinanza a Papa Francesco la cosa non è passata inosservata.

Dall’altra parte lo stesso Bannon ha spesso attaccato il Papa dicendo che sta con “i ricchi e potenti” e stigmatizzando le note vicende di pedofilia che emergono ciclicamente nella Chiesa Cattolica.

In una intervista alla giornalista di Mediaset Maria Luisa Rossi Hawkins, Bannon ha spiegato il suo piano e il ruolo dell’Italia entrando nel merito politico dell’Italia:

"Il Movimento 5 Stelle e Lega hanno messo da parte le loro differenze e si sono uniti per creare un governo di unità per il bene del Paese. Io stesso sono stato ispirato da ciò, non credo esistano persone come Salvini e Di Maio qui negli Stati Uniti".

Ha inoltre dato il suo pieno appoggio a Matteo Salvini che paragona direttamente a Donald Trump:

“Quando non ci sono più idee, quando mancano le argomentazioni nei confronti dei concorrenti politici allora comincia l’operazione di demolizione. Ti chiamano razzista, xenofobo, fascista quando non possono più argomentare con te. Proprio come quando si sono trovati spiazzati davanti alla clamorosa sconfitta nelle elezioni italiane. Sono ricorsi a queste classiche accuse. Ricordate quando Trump è comparso sulla scena politica infastidendo i politici? Non parlava in politichese e veniva snobbato. Bene, Salvini è come Trump: duro. Non parla come i soliti politici, la sua parola chiave è agire. Ecco perché spiazza completamente l’élite e le fa impazzire".

Insomma, Bannon appare avere delle idee molto precise e pare aver intercettato (o addirittura preceduto?) il cosiddetto “spirito del Tempo”.

Naturalmente ora è atteso alla prova dei fatti e cioè al raggiungimento dell’obiettivo che si è proposto, la vittoria del sovranismo alle prossime Europee