Francesco Storace: "Con Giorgia Meloni la nuova destra alle europee"

Far tornare il sorriso alla nostra gente, la voglia di combattere. Esserci. Oggi il “patto” tra noi e Giorgia Meloni, in una conferenza stampa per suggellare anzitutto il sostegno alle liste di Fratelli d’Italia alle europee e impegnarsi al percorso comune per il nuovo soggetto politico conservatore e sovranista che dovrà vedere la luce. Lo scrive Francesco Storace sul suo sito.

Basta con le divisioni nella nostra area, è il messaggio che vogliamo mandare alla pubblica opinione: è vietato sbagliare se puntiamo tutti alla creazione di una grande destra in Italia. Era l’obiettivo de La Destra che creammo con Teodoro Buontempo, fu l’insegnamento che ci lasciò Giorgio Almirante.

Giorgia Meloni sta allargando ad altri soggetti la forza politica che guida con una leadership ormai rispettata da tutti. Serve eccome un partito di riferimento che ci consenta finalmente di poter rilanciare noi le troppe parole d’ordine che ci sono state scippate dai tanti che hanno utilizzato la destra italiana.

Parlare di nuovo alla Nazione a nome di una comunità che sa che cosa vuol dire Patria dai tempi in cui era una parola demonizzata. Meglio, mille volte meglio l’originale…

A Giorgia Meloni chiederemo di aiutarci a far smaltire la delusione che comincia a prendere molti italiani per un governo in cui i Cinque stelle fanno pagare al Paese la loro inconcludenza assoluta; e a offrire al nostro popolo un’alternativa di valori e di concretezza.

Non andiamo a chiedere incarichi; sarà una leader capace ad assumersi la responsabilità di premiare chi merita. Metteremo in campo una macchina che sappia generare entusiasmo in una militanza che vuole tornare a sentirsi rappresentata. E corrisponderemo con lealtà a chi ci darà fiducia.

Assieme giovani e combattenti di una vita; uomini e donne; tutti uniti per salvare una Patria bistrattata. Alle europee ci sarà la prova decisiva per la destra italiana e tutti ci mobiliteremo per aiutare questo nostro mondo a rinascere, orgoglioso della sua storia.

Offriremo anche noi la freschezza della nostra gioventù per le candidature, daremo all’Italia volti nuovi per combattere una battaglia di sovranità. Questa sfida ci appassiona, ritroviamo tanti militanti con cui abbiamo combattuto fianco a fianco negli anni; e personalità che vengono da altre esperienze politiche che approdano a destra per far crescere l’Italia.

Ce n’è bisogno, perché servirà chi non teme di dire all’Europa che ci svillaneggia con giochi e conti insensati sulla nostra pelle, che si deve fare i fatti suoi. Una forza patriottica che rivendichi anche il diritto di uno Stato ad andare in deficit, magari optando pero’ per politiche economiche che investano per il lavoro e non per sussidi di cittadinanza.

Siamo stanchi di ministri che anziché realizzare opere pubbliche sembrano messi li’ apposta per bloccarle. Stiano attenti, perché da Torino, per il si’ alla Tav è partito il primo segnale di protesta civile.

Diamo voce ovunque alla protesta; perché se non svegliamo questo Paese potrebbe tornare una sinistra che era morta. E noi, assieme, a Giorgia Meloni, sentiamo il dovere di impedirlo.

Abbiamo votato anche la Lega di Salvini per dire no ai giochi di Berlusconi con Renzi; è il momento di rafforzare la destra vera per sottrarre proprio Salvini a questo abbraccio mortale – per l’Italia – con i Cinque stelle.

Grazie a chi vorrà essere con noi in questa battaglia.