Strafalcione di Di Battista sulla sentenza della Corte

Alessandro Di Battista deputato del M5S dichiara 78.230 euro

Partiamo da un comunicato stampa del solito Alessandro Di Battista:

L.ELETTORALE: DI BATTISTA, FALLIMENTO DEI ROTTAMATORI DI LEGALITA' = Si facciano le correzioni richieste dalla Consulta e si vada al voto Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "E' l'ennesimo fallimento dei rottamatori della legalità, Renzi e Boschi. Tutto ciò che tocca questa maggioranza del Pd diventa incostituzionale. Dovrebbero vergognarsi, chiedere scusa e andarsene. A questo punto si fanno le correzioni richieste dalla Consulta e si va a votare". Lo dice Alessandro Di Battista (M5S), commentando alla Camera la decisione della Corte costituzionale sulla legge elettorale. (Fan/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 25-GEN-17 17:32 NNNN

Come si può notare e come spesso avviene a Di Battista il piacione deputato non capisce oppure non ha letto bene la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l’auto applicabilità di quanto resta dell’Italicum alla Camera.

Infatti Di Battista nel comunicato ha scritto: “A questo punto si fanno le correzioni richieste dalla Consulta e si va a votare" dimostrando di non aver capito quello che ha detto la Consulta.

Non è la prima volta che l’esponente grillino - a parte gli strafalcioni grammaticali sui congiuntivi - piglia lucciole per lanterne. Però questa volta è troppo, soprattutto per un Deputato che dovrebbe essere una spanna più in alto (almeno) degli elettori quanto a conoscenza della normativa.

La legge elettorale che esce dalla Consulta si può applicare subito, senza le correzioni che vorrebbe apportare Di Battista perché “richieste” dalla Corte.

È vero che dice di restituire i soldi ma qualche spicciolo per un collaboratore che gli dà di gomito prima di evitare epiche figuracce no eh?