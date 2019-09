Sulla piazza Salvini segue FdI. Meloni leader dell'opposizione

Non è un mistero che l’attivismo di Giorgia Meloni nella fiera e coerente opposizione a quello che ha da subito ribattezzato il “patto delle poltrone” abbia creato qualche invidia nel corpaccione leghista, ancora intontito dall’esito della crisi e dalle capriole di Salvini che ha inseguito Di Maio fino all’ultimo pur di evitare il danno irreparabile. Un atteggiamento che la leader di FDI ha criticato anche dal palco de “La Piazza” di Affaritaliani.it a Ceglie Massapica (Brindisi) (CLICCA QUI PER VEDERE L'INTERVENTO DI GIORGIA MELONI A #LAPIAZZA). E mentre il Capitano leghista tergiversava sulla opportunità di scendere in piazza, salvo poi dare appuntamento prima a Pontida e poi ad un lontano sabato di ottobre, Giorgia procedeva spedita nell’organizzazione della sua piazza anti-inciucio, prevista per lunedì mattina al momento della fiducia. Nonostante l’incertezza sui tempi, nonostante le difficoltà logistiche di un giorno feriale: per lei il momento in cui dare voce all’indignazione di tanti italiani è “qui e ora”. Fiutando il disagio leghista ma anche di tanti elettori grillini smarriti, Giorgia ha rinunciato alle bandiere di partito annunciando una piazza piena solo di tricolori. E non è passato inosservato che nelle ultime ore sui profili social di molti dirigenti leghisti sia comparso un analogo appello, con mezzora di anticipo rispetto alla piazza meloniana. C’è chi giura che anche Matteo si affaccerà. Per una volta in scia alla sorella d’Italia. Scaramucce per la leadership dell’opposizione, terreno su cui la Meloni sta conquistando un nuovo protagonismo.



E infatti Matteo Salvini ha deciso di seguire Giorgia Meloni, ormai vero leader dell'opposizione al governo giallorosso tra M5S e Pd. L'ex ministro dell'Interno, parlando ai microfoni di Rai Radio1, alla domanda "Come mai non sarete in piazza con Fratelli d'Italia?" risponde: "Quando ci sarà la fiducia ci saremo. Poi saremo a Pontida domenica 15 settembre e a Roma sabato 19 ottobre. Ci saremo. Hai voglia che ci saremo. Noi non siamo i centri sociali, noi portiamo le mamme e i papà in piazza, non i delinquenti di sinistra che tirano le molotov ai poliziotti. Noi siamo un'altra roba".

Originariamente la Lega aveva in programma solo la manifestazione a Roma del 19 ottobre, oltre a Pontida del 15 settembre, poi, sotto il pressing incessante della Meloni, Salvini si è convinto e annunciato che sarà in piazza anche la prossima settimana in occasione della fiducia al nuovo esecutivo.

Alla manifestazione del 9 settembre davanti a Montecitorio "alla fine parteciperà anche la Lega, non avrebbe senso il contrario". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, intervistata da SkyTg24. Sarà una paizza, aggiunge "senza bandiere di partito, ma con il tricolore perché potranno partecipare tutti gli elettori che non sono d'accordo con questo governo. Anche quelli del M5S che non lo volevano un governo con Matteo Renzi e si sono trovati proprio con Renzi al governo".