Supermercato Lorenzin

La ministra della salute Lorenzin è un tipo sveglio, e appena può piazza i suoi colpi mediatici per avere un po’ di riflettori che non siano quelli soliti -e assai critici- che riguardano le sue sconsiderate (e temutissime) “campagne”.

In questo periodo di lazzaretto diffuso con milioni di italiani a letto che ti fa dunque la ministra rediviva dopo le vacanze panettonate?

Lancia la modifica, dopo quindici anni, i nuovi “Lea”, Livelli essenziali di assistenza regionali e quindi titoloni sui giornali “vaccini gratis senza ticket”, in pratica si potrebbe riadattare nello slogano “più vaccini per tutti”.

Ora la cosa in sé potrebbe essere giusta ma come al solito nel suo agire comunicativo c’è sempre uno stare sopra (o sotto) le righe senza mai centrare il punto.

Ed allora se le iniziative del ventennio sul “dare più figli alla patria” hanno avuto tiepido se non burrascoso ascolto ecco che una cosa in sé positiva viene comunicata come una offerta da supermercato.

Per i curiosi: http://www.affaritaliani.it/costume/figli-alla-patria-fattoria-italia-la-discussa-campagna-della-lorenzin-438824.html)

“Vengano, siori e siore, che la ministra ci dà a gratis i vaccini”.

Ministra Lorenzin non sta vendendo polenta ma salute, ci pensi prima di fare gli annunci pubblicitari.