Taglio dei parlamentari, ora c'è la data. Il 22 agosto alle 15 a Montecitorio

GOVERNO. TAGLIA PARLAMENTARI IN AULA IL 22 SOLO SE NON C'È CRISI

La capigruppo alla Camera ha calendarizzato in aula il 'taglia parlamentari' giovedi' 22 agosto nel pomeriggio, con seguito il giorno successivo. La commissione Affari costituzionali si riunira' la mattina per un ultimo passaggio. La riforma costituzionale, pero', non verra' discussa se ci sara' la crisi di governo.

MERCOLEDÌ 21 ALLE 11.30 COMUNICAZIONI CONTE IN AULA CAMERA

La capigruppo alla Camera ha calendarizzato le comunicazioni del premier Conte in aula mercoledi' 21 agosto alle 11.30.