Taglio degli parlamentari, referedum: pronto deposito delle firme, ok numeri

Taglio dei parlamentari pronto deposito delle firme per il referendum, ok numeri

I promotori del referendum costituzionale sulla riforma che taglia il numero dei parlamentari depositeranno oggi le firme. Ieri alcuni senatori dei 64 necessari avevano fatto un passo indietro, ma oggi i numeri ci sono. Anche grazie - secondo quanto si apprende - all'apporto di alcuni senatori della Lega che si sono aggiunti agli ex M5s che nelle scorse settimane erano approdati nel gruppo del Senato di palazzo Madama. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, infatti, sono state "ampiamente" rimpiazzati coloro che avevano ritirato la firma alla richiesta. Fra i neo-firmatari vi sarebbero esponenti della Lega e di altre formazioni.

Taglio eletti: appello radicali a Salvini, consenta referendum

Appello del Partito Radicale a Matteo Salvini perche' contribuisca, con il sostegno dei suoi senatori, a raggiungere la quota delle 64 firme necessarie per chiedere il referendum sulla riforma che introduce il taglio dei parlamentari.

"Rinnoviamo l'appello al segretario della Lega Matteo Salvini, perche' consenta che in questo Paese vi sia un referendum e un dibattito su una riforma costituzionale cosi' importante che, con la legge elettorale della maggioranza M5s-Pd, punta a escludere ancora di piu' i cittadini dalla scelta dei propri rappresentanti e dall scelta del governo del Paese", ha affermato Maurizio Turco, segretario dei partito radicale non violento transnazionale, che non e' riuscito a raccogliere le 500mila firme popolari necessarie in Cassazione.

Il comitato promotore del Partito Radicale per il referendum sulla riforma che introduce il taglio dei parlamentari ha raccolto 669 firme a sostegno del quesito, ben al di sotto delle 500mila necessarie.

"Abbiamo deciso di depositare le firme per 'verbalizzare la violenta censura attira dai media e dal servizio pubblico ai quali non a caso si e' rivolto per la prima volta nel discorso di fine anno il presidente della Repubblica", ha spiegato il segretario Maurizio Turco, parlando ai cronisti davanti alla Cassazione.