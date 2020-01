Taglio eletti, referendum a rischio. Mancano le firme di quattro senatori

Slitta il deposito in Cassazione delle firme per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. L'appuntamento fissato per questa mattina è stato rinviato. Il motivo è stato il ritiro della firme da parte di alcuni senatori. "Alcuni, credo 4, hanno ritirato la firma. Ma altri hanno chiesto di aggiungersi - spiega Andrea Cangini di Fi tra i promotori della raccolta - per questo ci è sembrato corretto riaprire i termini della raccolta firme e chiedere un nuovo appuntamento in Cassazione". Prima che si sfilassero 4 senatori, le firme raccolte erano 66. Quelle necessarie per chiedere il referendum sono 64. Il termine per il deposito in Cassazione è il 12 gennaio.

Riforme, domani Partito Radicale consegna firme contro taglio eletti - Domani ore 10.30 il Partito Radicale consegnerà in Corte di Cassazione, piazza Cavour, le firme raccolte per la richiesta del referendum sul taglio dei parlamentari. Seguirà Conferenza stampa alla quale saranno presenti il Segretario e il Tesoriere del Partito Radicale, Maurizio Turco e Irene Testa, parlamentari, cittadini, militanti del Partito Radicale.