Tajani elogia Mussolini, il Presidente del Parlamento europeo nella bufera

Tajani: “Mussolini? Fino a guerra ha fatto cose positive”

"Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'e' fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro Paese, poi le bonifiche. Da un punto di vista di fatti concreti realizzati, non si puo' dire che non abbia realizzato nulla". Lo dice a La Zanzara su Radio 24 il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

"Poi - riprende - si puo' non condividere il suo metodo. Io non sono fascista, non sono mai stato fascista e - puntualizza - non condivido il suo pensiero politico pero' se bisogna essere onesti, ha fatto strade, ponti, edifici, impianti sportivi, ha bonificato tante parti della nostra Italia, l'istituto per la ricostruzione industriale".

"Quando uno da' un giudizio storico - dice ancora Tajani - deve essere obiettivo. Poi, non condivido le leggi razziali che sono folli. La dichiarazione di guerra e' stata un suicidio". Qualcosa, dunque, va salvato del fascismo, chiedono i conduttori? "Certamente si', certamente non era un campione della democrazia. Alcune cose sono state fatte, bisogna sempre dire la verita'. Non bisogna essere faziosi nel giudizio. Complessivamente non giudico positiva la sua azione di governo, pero' alcune cose sono state fatte. Le cose sbagliate sono gravissime: Matteotti, leggi razziali, guerra. Sono tutte cose inaccettabili".

Tajani: “Vergogna strumentalizzare. Da sempre antifascista”

"Si vergogni chi strumentalizza le mie parole sul fascismo! Sono da sempre un antifascista convinto. Non permetto a nessuno di insinuare il contrario. La dittatura fascista, le sue leggi razziali, i morti che ha causato sono la pagina piu' buia della storia italiana ed europea". Cosi', su Twitter, Antonio Tajani a proposito di alcuni passaggi di una sua intervista radiofonica. La replica di Tajani e' indirizzata al capogruppo dei Socialisti e Democratici all'Europarlamento, Udo Bullman, che aveva definito "incredibili le affermazioni di Antonio Tajani su Mussolini". "Il Presidente del Parlamento europeo non puo' disconoscere la natura del regime fascista", aveva aggiunto Bullmann in un tweet, chiedendo "chiarimenti" allo stesso Tajani.

Mule' (FI): “Non fu tutto schifoso. Sereno giudizio storico”

"Se dobbiamo parlare di Mussolini e del fascismo non ho problemi, nel senso che c'e' un giudizio storico che deve essere sereno, soprattutto perche' grazie a Dio sono passati 70 anni da quando e' finito il fascismo". Giorgio Mule' parte da questa premessa, dai microfoni di 'L'Italia s'e' desta' su Radio Cusano Campus, per tornare sulle polemiche innescate da alcune riflessioni di Antonio Tajani e osservare che "il fascismo fu una piaga per questo Paese perche' determino' dei disastri, le leggi razziali, l'entrata in guerra e tutto cio' che abbiamo subi'to dopo la caduta del fascismo, un regime deleterio per questo Paese, questo non ho problemi a dirlo perche' storicamente e' cosi'" ma anche per rilevare che "storicamente, dico che ci fu un periodo in cui il fascismo inizio' a prendere piede in Italia, quando Mussolini non era ancora pervaso dal virus che poi porto' questo Paese al disastro, fece delle cose oggettivamente buone per il Paese: bonifiche, opere pubbliche".

"Poi - riprende il deputato e portavoce dei gruppi parlamentari FI - il giudizio diventa drammaticamente negativo, perche' quel regime, quel Mussolini, portarono questo Paese alla rovina". "Ma la serenita' del giudizio storico non ci deve far dire - avverte - che fu tutto schifoso. Fu certamente schifoso per tutto cio' che determinò, ma ci fu un periodo iniziale del fascismo in cui - afferma il parlamentare - pur comprimendo i diritti, furono compiuti degli atti e delle opere che tanto furono buoni che sono rimasti ancora oggi in giro per l'Italia, altrimenti li avremmo abbattuti e cancellati. Bisogna avere un approccio sereno nel rispetto delle vittime, nel rispetto per l'enorme valore che ha avuto l'antifascismo, per gli eroi che lottarono contro il fascismo e portarono lo Stato verso la democrazia".

Della Vedova (+Eu): “Tajani non e' il mio presidente”

"Ascoltato audio di Antonio Tajani su Mussolini. Assurdo: va bene strizzare occhio a nazionalisti italiani per allearsi con Salvini, ma cosi' e' inaccettabile. No concessioni a un dittatore che per prima cosa ha esautorato parlamento e democrazia. Tajani dovrebbe essere presidente di tutti: non nel mio nome". Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova.

Sala: “Tajani? su tema di questi tempi aspetterei silenzio”

"In un momento in cui vediamo che torna la voglia di vedere cose positive in quel momento storico, mi aspetterei dal presidente del Parlamento europeo il giusto silenzio". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando - questa mattina margine dello svelamento di 4 nuove targhe al Giardino dei giusti a Milano - le dichiarazioni del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a proposito delle "cose buone" fatte da Benito Mussolini prima della guerra. "Non capisco il bisogno di tornare su questi temi: tutti possono fare cose buone in singoli periodi ma il giudizio negativo su quel periodo rimane quello che abbiamo sempre espresso" ha aggiunto Sala.