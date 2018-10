Tajani, giravolta di Forza Italia: "Condivido alcune proposte di Savona..."

"Abbiamo parlato delle proposte che il ministro ha inviato al parlamento. Proposte che ho apprezzato che tengo in considerazione" Queste le parole del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in seguito all'incontro col ministro per gli Affari Europei Paolo Savona a Strasburgo.

Un altro cambio di fronte di Forza Italia. In particolare Tajani sottolinea: "Ne condivido i contenuti soprattutto riguardo al parlamento europeo. Condivido anche l’idea di avere una banca centrale europea che assomiglia alla General Reserve".

