I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, fra cui l'ex eurodeputata FI, Lara Comi (andata ai domiciliari), nell'ambito dell'operazione 'Mensa dei poveri'.

In carcere Giuseppe Zingale, dg di Afol, ai domiciliari Paolo Orrigoni, ad dei supermercati Tigros ed ex candidato sindaco a Varese per il centrodestra.