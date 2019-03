Tav, Di Maio: "Le Infrastrutture si devono fare. Governo durerà altri 4 anni"

Deve essere chiaro che noi le infrastrutture in italia le dobbiamo fare, grandi, medie e piccole, e sia digitali che fisiche”. Così il capo politico del M5s Luigi Di Maio - oggi a Milano al Villaggio Rousseau - torna sul tema “Tav”, senza però pronunciare mai la parola, alla vigilia della procedura degli avvisi per la manifestazione di interesse relativi alla linea ad alta velocità Torino-Lione. Un via libera arrivato con la lettera scritta dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, indirizzata ai vertici di Telt, la società mista italo-francese che dovrà realizzare l'opera. Per lui la questione è risolta, dopo la mossa del premier che ieri ha inventato una formula tecnico-giuridica per prendere tempo sulll'opera ed evitare la crisi di governo.

"Questo è un governo che durerà altri quattro anni - assicura poi il vicepremier cinquestelle - Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno ma dobbiamo ragionare a trent'anni. Si dovrà dire che quel processo lo ha avviato il M5S al governo. Il dibattito pubblico su questo governo si fonda sul fatto che non bisogna dare tranquillità al Paese. Non funziona più terrorizzare sui provvedimenti. Adesso pensiamo alle cose serie”.

Infine, sulla posizione degli Usa rispetto al progetto italiano di firmare gli accordi commerciali per la Via della Seta, il vicepremier ha fatto sapere di ”rispettare le preoccupazioni del nostro alleato, ma se stiamo guardando alla Via per la Seta non e' per fare accordi politici con la Cina, è solo per aiutare le nostre aziende a portare il made in Italy, il nostro know-how in un mercato che ce lo chiede".