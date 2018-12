Tav, le associazioni al Governo: "L'Alta velocità non si fermi"

Tav, le associazioni al Governo: "Alta velocità non si fermi"

I cantieri della Tav riaprano al piu' presto e l'alta velocita' non si fermi. E' con questa richiesta che i rappresentanti delle associazioni di categoria di Torino e Piemonte - imprenditori ma anche artigiani, agricoltori, cooperazione e sindacati - sono arrivati a Palazzo Chigi. L'incontro, che dovrebbe durare al massimo un paio d'ore, e' stato chiesto dal Governo dopo la manifestazione pro Tav e sblocco gradi opere - che si e' tenuta a Torino lo scorso 10 novembre. Il premier Giuseppe Conte, con il vicepremier, Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, riceveranno, secondo quanto si apprende, un documento messo a punto dalla delegazione. Una lettera era gia' stata consegnata al prefetto, Claudio Palomba, di Torino affinche' la inoltrasse a Palazzo Chigi.

Oggi, mercoledì 5 dicembre, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme al ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, riceverà alle ore 11 a Palazzo Chigi una delegazione di rappresentanti del mondo dell'industria, dell'imprenditoria, delle professioni e dei sindacati piemontesi.

in particolare, sono 13 i componenti della delegazione che a Palazzo Chigi, in rappresentanza delle 33 associazioni del mondo dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del lavoro, della cooperazione e delle professioni di Torino, prenderanno parte all'incontro convocato dal premier Giuseppe Conte per discutere in merito alla realizzazione della Torino Lione. Alla riunione prenderanno parte Corrado Alberto, presidente di Api Torino, Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale, Dino De Santis, presidente Confartigianato Torino, Nicola Scarlatelli, presidente Cna Torino, Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Torino, Giancarlo Banchieri, presidente Confesercenti Torino, Giancarlo Gonella, presidente Legacoop Piemonte. E ancora, Claudio Papa, segretario generale Feneal Uil Torino, Anna Maria Olivetti, segretario organizzativo Fillea Cgil Torino, Gerlando Castelli, segretario generale Filca Cisl Torino, Enrico Allasia, presidente Confagricoltura Piemonte, Giuseppe Provvisiero, Ance Torino, Massimo Giuntoli, presidente Ordine Architetti di Torino e provincia.