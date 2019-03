Tav, Buffagni (M5s): “No allo spreco, andare a casa? Non è un problema”

Buffagni (M5s) sul nodo Tav: "Andare a casa? Non è un problema, non vogliamo sprechi"

"Io non mi occupo di trovare il compromesso. Detto cio', se bisogna andare a casa perche' noi non vogliamo buttare soldi per opere vecchie io non vedo il problema". Cosi', a proposito del dossier Tav, l'esponente M5s Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari regionali, ad Agora' su Rai Tre.

E il sottosegretario al Ministero del lavoro Durigon della Lega dice: “Toninelli? Non posso giudicarlo”

"Non lo posso giudicare perche' non ho un confronto reale con lui. Come persona informata dei fatti io giudico che Toninelli fara' il suo lavoro piu' opportuno che pensa per questo governo". Cosi', sempre ad Agora' su Rai Tre, Claudio Durigon.

Intanto stamattina è in corso il vertice a Palazzo Chigi fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vice-premier Di Maio e Salvini, e il Ministro Toninelli, potrebbe essere quello decisivo, stasera si riunisce il Consiglio dei Ministri.