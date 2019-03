Tav: Conte, 'forti dubbi-perplessità. Non sono convinto che serva all'Italia'

Tav: Conte, su bandi siamo in stallo

Tav: Conte, se cantiere fosse oggi mi batterei per non realizzarla

"Se lo dovessimo cantierizzare oggi mi batterei perche' non fosse realizzato. Lo dico perche' voglio che i cittadini italiani siano messi al corrente costantemente". Cosi' il premier Giuseppe Conte, parlando del dossier Tav, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Tav: Conte, che piaccia o no analisi costi-benefici punto riferimento

"Abbiamo affrontato il dossier Tav partendo dal contratto di governo e con un percorso molto chiaro, partendo da una analisi costi-benefici". Cosi' il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Questa analisi e' stata compiuta da team di esperti, che piaccia o meno, che si condividano le conclusioni" o meno, ha proseguito il presidente del Consiglio. Le "attivita'" - ha continuato - hanno rappresentato un "punto di riferimento".

Tav: Conte, M5s-Lega? Siamo oggettivamente a uno stallo

Le posizioni di M5s e Lega sulla Tav sono distanti e siamo "oggettivamente a uno stallo". Cosi' il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi

Tav: Conte, confronto con Ue e Francia via piu' lineare e trasparente

Giuseppe Conte si e' detto convinto che sulla Tav occorre "procedere a una interlocuzione con i partner, Francia e Unione europea, per condividere dubbi e perplessita'". "Questo e' il modo piu' lineare, trasparente, al nostro interno e coi nostri interlocutori", ha sostenuto il presidente del Consiglio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

TAV: CONTE, 'NON SONO AFFATTO CONVINTO CHE ITALIA NE ABBIA BISOGNO'

"Non sono allo stato affatto convinto che questo progetto infrastrutturale e' quello di cui l'Italia ha bisogno". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa sulla Tav.

Tav: Conte, 'ho espresso forti dubbi e perplessità'

Al tavolo di ieri "devo dire che io stesso ho manifestato, non muovendo da nessun pregiudizio ideologico, emotivo, o ragioni tattiche, ho espresso forti dubbi e perplessita' sulla convenienza di questa opera". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi

TAV: CONTE, 'C'E' CONTRATTO GOVERNO, NO DEVIAZIONI PERCORSO'

Tav: Conte, io garante interesse nazionale, no a favore o contro

"Un chiarimento preliminare: vorrei ricordare e invitare a considerare tutti i cittadini che non esiste alcuna dichiarazione mia anche prima che assumessi" incarico di governo "che mi abbia visto favorevole o contrario alla Tav: Non ho mai preso posizione a favore o contro". Cosi' il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha ricordato di aver dichiarato "di voler affrontare questa questione "con senso di responsabilita' e con equilibrio", nella posizione di "garante dell'interesse nazionale"

Tav, Palazzo Chigi: "Ancora nessun accordo. Rivedere ripartizione oneri e perdurante convenienza dell'opera"

"Ieri sera si è svolta una riunione sulla Tav coordinata dal Presidente del Consiglio Conte, alla presenza dei Vicepresidenti Di Maio e Salvini, del ministro Toninelli, dei sottosegretari Rixi e Siri, del capogruppo Patuanelli e del senatore Coltorti - spiega unanota della Presidenza del Consiglio -. La prima parte della riunione è stata dedicata ad approfondire l’analisi costi-benefici acquisita dal Mit, analisi che è stata illustrata dai componenti della Commissione Ramella e Beria. Sono intervenuti in questa fase vari altri esperti che hanno affiancato i membri del Governo e hanno contribuito a sviscerare i contenuti dell’elaborato tecnico in tutti i suoi aspetti. La riunione è poi proseguita alla presenza della sola componente “politica”, che ha approfondito tutte le più ampie implicazioni - di ordine politico, sociale ed economico - del progetto infrastrutturale".

"La riunione è proseguita sino a notte inoltrata - prosegue ancora la nota della Presidenza del Consiglio -. All’esito del confronto si è convenuto che l’analisi costi-benefici sin qui acquisita pone all’attenzione del Governo il tema del criterio di ripartizione dei finanziamenti del progetto tra Italia, Francia e Unione Europea. A distanza di vari anni dalle analisi effettuate in precedenza e, in particolare, alla luce delle più recenti stime dei volumi di traffico su rotaia e del cambio modale che ne può derivare, sono emerse criticità che impongono una interlocuzione con gli altri soggetti partecipi del progetto, al fine di verificare la perdurante convenienza dell’opera e, se del caso, la possibilità di una diversa ripartizione degli oneri economici, originariamente concepita anche in base a specifici volumi di investimenti da effettuare nelle tratte esclusivamente nazionali. Saranno necessari ulteriori incontri non essendoci un accordo finale".

Tav: Conte convoca direttore generale Telt a P.Chigi - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - apprende l'Agi - ha convocato per questo pomeriggio a Palazzo Chigi Mario Virano, direttore generale della Telt, la societa' di proprieta' italiana al 50 per cento e francese per l'altro 50 per cento, responsabile della realizzazione della Tav.

TAV. AMBASCIATORE FRANCESE A CHIGI, VIA LIBERA AI BANDI - Il governo si sta orientando per dare il via libera ai bandi di gara che la Telt, la societa' italo-francese che realizza la Tav, dovra' indire lunedi'. E' quanto risulta all'Agenzia Dire che ha contattato fonti di alto livello. La cifra in ballo supera i 2 miliardi di euro, ma nei prossimi vertici di governo M5s e Lega ragioneranno, da un punto di vista giuridico, anche sulla possibilita' di ridurre l'importo dei bandi. Anche per questo il premier Giuseppe Conte incontrera' Mario Virano, il dg di Telt, nelle prossime ore. Questa mattina l'ambasciatore francese, Christian Masset, ha avuto un breve colloquio con il premier Giuseppe Conte, ma uscendo dalla sede del governo non si e' voluto sbilanciare davanti ai fotografi e al cronista della Dire che gli chiedevano degli ultimi svluppi sulla Tav. "E' bellissimo stare in Italia", ha detto sfoderando il suo sorriso. Il via libera ai bandi non significa certo che il governo ha deciso di confermare la Tav. Ma e' un primo passo. Non a caso la Lega ha tenuto a precisare che il via libera ai bandi significa che l'opera si fara'. Intanto il governo prende tempo. Con la procedura scattano sei mesi di tempo per recedere senza penali. Nel frattempo ci saranno le elezioni europee, forse il referendum sull'opera e l'interlocuzione con la Commissione europea e la Francia. Si perche' l'Italia, come si legge nella nota della presidenza del Consiglio, vuole ridiscutere in un bilaterale con Macron "il tema del criterio di ripartizione dei finanziamenti del progetto tra Italia, Francia e Unione Europea". Il via libera ai bandi potrebbe essere l'oggetto della conferenza stampa convocata dal premier Giuseppe Conte, oggi pomeriggio.

IL VERTICE A PALAZZO CHIGI - E' terminato dopo oltre 5 ore il vertice sulla Tav a palazzo Chigi. Il governo chiedera' un bilaterale con la Francia sui criteri di finanziamento: questa la conclusione cui si e' giunti in questo primo round fra i due alleati di governo. Lega e M5s restano, tuttavia, arroccati sulle loro posizioni. Matteo Salvini, dopo aver riunito i suoi al Viminale nel pomeriggio, e' convinto che i bandi di gara non si debbano bloccare e che la Telt, la societa' italo-francese realizzatrice della Tav, lunedi' debba dare il via libera alle gare come previsto.

Anche perche' ci sono sei mesi di tempo per recedere senza penali. Torna in auge, quindi l'ipotesi del referendum, come fonti leghiste hanno fatto trapelare gia' prima dell'avvio del vertice. Sul fronte 5 Stelle resta il 'no'. I gruppi parlamentari non vogliono passi indietro su quella che considerano una delle battaglie identitarie del Movimento. M5s insiste sul potenziamento della linea esistente del Frejus con lo sblocco immediato dei cantieri, soluzione che consentirebbe una riduzione dei costi.