Tav, Conte in Aula: "L'iter prosegue". Ora la svolta del premier è ufficiale

Tav: Conte, in attesa Camere governo proseguira' l'iter - "In attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento il governo non potra' sottrarsi agli adempimenti necessari al proseguimento dell'iter" per la realizzazione dell'alta velocita' Torino-Lione. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel question time alla Camera.



Conte: con "muro" Francia costi ingenti per fermare Tav - Sulla Tav "cio' che non siamo riusciti ad ottenere e' la ridiscussione dell'opera e questo a causa della ferma decisione della Francia di proseguire nella realizzazione" della tratta. Questo e' stato l'elemento decisivo che ha pesato nella mia valutazione" perche' una decisione unilaterale dell'Italia "avrebbe costi ingenti per le casse dello Stato e quindi chiare ripercussioni negative". Lo afferma al question time alla Camera Giuseppe Conte chiarendo le sue parole di ieri sul fatto che "fermare la Tav sarebbe piu' svantaggioso che realizzarla". "Quando si ha a che fare con accordi internazionali tra due Paesi, gia' ratificati da entrambi i Parlamenti, si hanno infatti due strade per venir meno alla precedente intesa: o si raggiunge un nuovo accordo bilaterale - strada che, come ho detto, ho perseguito fino alla fine - oppure si denuncia l'accordo con una decisione unilaterale. Decisione unilaterale, pero', che avrebbe costi ingenti per le casse dello Stato e quindi chiare ripercussioni negative. E da qui la mia affermazione che oggi - a queste condizioni, cioe' senza un accordo con la Francia - fermare l'opera sarebbe piu' svantaggioso che realizzarla", spiega Conte esplicando in Aula di voler chiarire quanto annunciato ieri nel video da Palazzo Chigi sul Tav.



Autonomia, Conte: commissioni proporranno modifiche pre-intese - "E' intenzione del governo trasmettere alle Camere gli schemi di intesa o pre-intesa sull'Autonomia che potranno essere assegnate alle commissioni competenti per i pareri" che potranno elaborare "proposte di modifica in forma di condizioni o osservazioni. Il governo si impegna a tenere conto nella massima considerazione i rilievi sollevati dalle commissioni e l'Aula". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel question time alla Camera. E sottolinea che il governo ritiene "centrali le prerogative parlamentari tanto piu' nell'ambito di un percorso riformatore che trasferisce alle Regioni varie competenze legislative e amministrative statali".

Autonomia: Conte, non pregiudichera' solidarieta' nazionale - "Il nostro lavoro e' stato coerente con l'esigenza di contemplare le richieste della Regioni e la salvaguardia della coesione nazionale. L'iter si e' rivelato particolarmente complesso e ha richiesto un impegno considerevole, in particolare tenendo conto dell'esigenza di compiere una ricognizione ponderata delle materie e delle competenze da trasferire e delle conseguenti ricadute - di natura politica, giuridica, economica e sociale - che questo trasferimento determina". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del question time alla Camera. "In conformita' al dettato costituzionale, e' nostro dovere ascoltare le istanze provenienti dai territori, avendo pero' la massima cura di non pregiudicare la solidarieta' nazionale, la tutela dell'unita' giuridica, economica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", spiega Conte.

Manovra: Conte, 5 tavoli da fisco a spending review e Sud - "In vista della prossima manovra lavoreremo attivamente su cinque tavoli: riforma del sistema fiscale, predisposizione di un piano definitivo di revisione della spesa pubblica, un piano definitivo di privatizzazioni, un piano per il Sud e interventi di sostegno agli investimenti e all'export". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel question time alla Camera, spiegando che in vista della manovra il governo ha allo studio "misure alternative" all'aumento dell'Iva "nel rispetto di riduzione disavanzo".



Manovra, Conte: per stop aumento Iva spending review su 320mld - "Il programma che permettera' di individuare, di evitare l'aumento delle imposte indirette si articola lungo tre direttrici. Innanzitutto, stiamo studiando interventi di revisione organica della spesa atteso che le voci di bilancio che possono essere oggetto di una tale operazione sono valutate complessivamente nell'ordine di 320 miliardi di euro". Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Camera. "In secondo luogo, si sta conducendo un'attenta revisione delle tax expenditures, da individuare dentro un perimetro, in questo caso invece che abbiamo gia' predefinito di 50 miliardi annui. L'azione di revisione sara' condotta indicando gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate, alla luce delle mutate esigenze sociali ed economiche, ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa che abbiano le medesime finalita'", aggiunge. "Infine, occorrera' considerare le maggiori entrate e le minori spese conseguenti al trascinamento delle tendenze emerse nel corso del 2019".



Manovra: Conte, domani tavolo parti sociali su riforma fisco - "L'approccio del governo e' ispirato, anche su questa importante componente della legge di bilancio, alla massima condivisione con le categorie contributive, nell'ottica di consolidare le sinergie tra politica, stakeholders economici e mondo del lavoro". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel question time alla Camera. "Lo scopo di questa interlocuzione, che si concretizzera' nella predisposizione di tavoli con le parti sociali gia' da domani - domani sara' dedicato alla riforma fiscale - e' quello di evitare che un aumento dell'Iva contribuisca ad aggravare la congiuntura economica, proprio nel momento in cui l'Italia sta uscendo da una fase di rallentamento. Contestualmente, si presenta l'occasione di dare finalmente concretezza a un'operazione, da sempre e da piu' parti auspicata, volta a massimizzare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica. Nelle intenzioni del Governo, la strategia promuovera' un quadro di finanza pubblica stabile e una politica di bilancio sostenibile anche in termini sociali", sottolinea il premier.

Conte: sensibilità diverse M5S-Lega non frenano governo - M5S e Lega sono due "forze politiche che confermano di avere sensibilita' diverse rispetto a vari temi ma cio' non impedisce l'azione di governo". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera. "Ritengo un dovere essere qui nel rispetto della centralita' del Parlamento nel suo ruolo di controllo", sottolinea.

Conte: vedro' parti sociali per anticipare manovra - "Stiamo lavorando alacremente. Nei prossimi giorni vedremo le parti sociali alla presenza di molti ministri per varare la manovra economica in anticipo". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso del question time alla Camera.

Whirlpool, Conte: c'e' strumento per tenere sede a Napoli - "Colgo l'occasione per informare le Camere che poco fa si e' concluso un tavolo su Whirlpool al ministero ed e' stato deliberato uno strumento normativo per mantenere l'azienda a Napoli, per assicurare i livelli occupazionali". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel question time alla Camera. "Con grande senso di responsabilita', in particolare del ministro Di Maio, il governo segue le crisi occupazionali", aggiunge.