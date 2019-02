Tav, Conte scende in campo nello scontro Di Maio-Salvini

TAV, SCONTRO DI MAIO-SALVINI. SCENDE IN CAMPO IL PREMIER CONTE

"Sulla Tav ho preso un impegno a nome del Governo: di procedere alla decisione finale non sulla base di sensibilità personali o di una singola forza politica. Il contratto di governo prevede una “revisione” del progetto", spiega il premier Giuseppe Conte in una nota. "Abbiamo interpretato questa clausola quale necessità di procedere all’analisi costi-benefici e di riservarci la decisione all’esito di questa valutazione finale che contemplerà tutte le implicazioni tecniche, economiche, sociali. Il Governo saprà assumersi la responsabilità politica di questa decisione nel rispetto e nell’interesse di tutti i cittadini. Renderemo trasparenti i risultati in modo che tutti gli italiani possano conoscere le motivazioni della nostra decisione"

Tav: Di Maio, il discorso e' chiuso

"Piu' che scontro aperto, sulla Tav il discorso e' chiuso: possiamo semplicemente dire che finche' il M5s sara' al governo quel cantiere non iniziera' a scavare un buco". Lo ha ribadito il vicepremier Luigi Di Maio, a chi gli chiedeva dei rapporti con Matteo Salvini sulla Tav.

Tav: Salvini, ridurremo impatto ambientale e troveremo intesa con M5s

"Abbiamo sempre trovato in questi mesi un'intesa, la troveremo anche su questo". Cosi' il vicepremier Matteo Salvini durante un'iniziativa elettorale a Teramo. "C'e' un'ipotesi per ridurre l'impatto ambientale. In ogni caso andiamo avanti", ha spiegato.

Tav: Salvini, con M5s troveremo compromesso anche su questo

"Vogliono farci litigare in tutti i modi con i Cinque Stelle ma non ci riescono". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Giulianova. "Sono otto mesi di governo, abbiamo fatto un accordo tra due soggetti diversi, storie diverse, ma abbiamo fatto un patto: se io do la parola, la mia parola vale piu' di tutti i sondaggi messi insieme", ha aggiunto. "Certo, ogni tanto qualcuno dice che l'Italia non ha bisogno di Tav e nuove infrastrutture. Invece c'e' bisogno di viaggiare meglio. In questi otto mesi quando ci siamo confrontati una soluzione l'abbiamo trovata e la troveremo anche su questo", aggiunge Salvini

Tav: Di Maio, finche' ci siamo noi al Governo non si fara'

"Finche' ci saranno i 5 Stelle al Governo, la Torino-Lione non si fara'". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook a Penne (Pe) dove e' insieme ad Alessandro Di Battista e alla candidata grillina alla Regione Abruzzo Sara Marcozzi.

TAV: DI MAIO, 'LA VUOLE LA PEGGIORE LOBBY DI QUESTO PAESE'

Di Maio sottolinea che "non faremo come le peggiori lobby di questo Paese che vogliono che si inizi a fare la Tav Torino Lione, che e' a zero come cantiere". "Noi - aggiunge - siamo alla parte delle opere utili, quelle da fare e quando questi signori dei grandi potentati economici che hanno ridotto questo Paese in questo stato, cominciano a tifare per un'opera inutile come la Tav Torino-Lione, il Movimento 5 Stelle sta da un'altra parte, dalla parte del popolo italiano.

Infrastrutture: Di Maio, un decreto legge per velocizzare cantieri

Il vicepremier Luigi Di Maio si dichiara disponibile ad un tavolo con l'Ance "per scrivere un decreto legge per velocizzare le procedure dei cantieri". Lo dice in una diretta su Facebook. Di Maio ricorda che "i cantieri non sono chiusi ma sono lenti" e che per questo vanno velocizzati.

TAV: DI BATTISTA, 'SE LA LEGA LA VUOLE FINIRE TORNI DA BERLUSCONI E NON ROMPA"

"Per noi un Paese riparte sulle infrastrutture, ma sulle infrastrutture giuste, per i cittadini e i pendolari. Se la Lega intende andare avanti, continuando a scavare un buco inutile che costa 20 mld e che non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e smettesse di rompere i coglioni". Lo ha detto Alessandro Di Battista, in una dichiarazione alle tv e ai giornalisti a Chieti, nel corso della campagna elettorale di Sara Marcozzi alla presidenza delle regione Abruzzo.