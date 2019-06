Tav, coordinatrice Ue: "Progetto va avanti", Toninelli: "Non c'è alcun bando"

Tav, Radicova: "Progetto va avanti ma pieno rispetto decisione governi"

"Il risultato dell'incontro di ieri a Parigi è chiaro: il progetto continua. Poi da parte dell'Europa c'è il pieno rispetto per le decisioni di ogni governo che può scegliere in qualsiasi momento di ritirarsi, di spendere oppure perdere il denaro messo a disposizione. Certo, se il governo italiano fermasse tutto sarebbe un errore per il futuro dell'Europa". Così Iveta Radicova, coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo a margine di un incontro a Torino interpellata sul via libera, ieri, dal cda di Telt alla pubblicazione dei bandi per i lavori del tunnel in Italia

"La questione tempo è cruciale c'è un timing che va rispettato se non vogliamo perdere le risorse", ha aggiunto.

Tav, Toninelli: "Nessun bando ma manifestazioni d'interesse"

Sul Tav “non è partito alcun bando, si tratta di manifestazioni di interesse da parte di eventuali imprese interessate che durerà tre mesi e dà la clausola del recesso senza oneri e senza alcuna motivazione da parte dello Stato interessato”. Lo ha detto il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a margine della cerimonia alla Corte dei Conti di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2018. “Chi oggi afferma che sono stati aumentati i fondi europei al 55% dovrebbe avere l'onestà intellettuale di dire che serve un nuovo regolamento europeo sul Connecting Europe Facility (Cef) in cui devono essere deliberate e accettate le opere in cui aumentare eventualmente quei fondi ma soprattutto deve esserci un'approvazione da parte del Parlamento europeo, per cui passano due anni", ha concluso il ministro.