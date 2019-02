Tav: Di Maio, finché ci siamo noi al Governo non si farà

Tav: Di Maio, finche' ci siamo noi al Governo non si fara'

"Finche' ci saranno i 5 Stelle al Governo, la Torino-Lione non si fara'". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook a Penne (Pe) dove e' insieme ad Alessandro Di Battista e alla candidata grillina alla Regione Abruzzo Sara Marcozzi.

TAV: DI MAIO, 'LA VUOLE LA PEGGIORE LOBBY DI QUESTO PAESE'

Di Maio sottolinea che "non faremo come le peggiori lobby di questo Paese che vogliono che si inizi a fare la Tav Torino Lione, che e' a zero come cantiere". "Noi - aggiunge - siamo alla parte delle opere utili, quelle da fare e quando questi signori dei grandi potentati economici che hanno ridotto questo Paese in questo stato, cominciano a tifare per un'opera inutile come la Tav Torino-Lione, il Movimento 5 Stelle sta da un'altra parte, dalla parte del popolo italiano.

Infrastrutture: Di Maio, un decreto legge per velocizzare cantieri

Il vicepremier Luigi Di Maio si dichiara disponibile ad un tavolo con l'Ance "per scrivere un decreto legge per velocizzare le procedure dei cantieri". Lo dice in una diretta su Facebook. Di Maio ricorda che "i cantieri non sono chiusi ma sono lenti" e che per questo vanno velocizzati.