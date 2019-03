Tav, Di Maio: "Io e Conte stessa linea. Non può decidere solo Salvini"

Tav: Di Maio, io e Conte su linea. Non puo' decidere solo Salvini - Il presidente del Consiglio Conte "non si era mai schierato a favore della Tav", il processo che lo ha portato ad avere dei dubbi sulla Tav "e' stato scevro da qualsiasi ideologia. Se due persone, io e il premier Conte, sono per una tesi, un altro non puo' decidere in maniera autonoma". Lo afferma Luigi Di Maio parlando del Conte.



Tav: Di Maio, chiesto a Conte non vincolare soldi italiani lunedi' - "Ho chiesto a Conte che lunedi' non siano vincolati soldi degli italiani su un'opera che vogliamo ridiscutere". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sul nodo Tav.

Di Maio a Lega, non si mette a rischio governo, disappunto M5s - "Non si puo' mettere a rischio il governo per un punto nel contratto di governo: e' un paradosso". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa. "Lo dico anche agli elettori della Lega: cosa poteva accadere se avessi messo in discussione la legittima difesa che non ho fatto e non faro', o il decreto sicurezza e altri provvedimenti che allora quando abbiamo scritto questo bellissimo atto di governo sono entrati in quota Lega? Vi sareste arrabbiati ed e' per questo che c'e' un certo disappunto nel Movimento, perche' ci siamo battuti per mettere nel contratto questo", ha aggiunto.

Tav: Di Maio, da irresponsabile mettere a rischio governo - "Mettere a rischio il governo vuol dire mettere a rischio i soldi per quelli che sono stati truffati dalle banche, la legittima difesa, il reddito di cittadinanza, quota cento. E' da irresponsabili mettere in discussione un governo su un passaggio marginale". Cosi' Luigi Di Maio, parlando della Tav.

Tav: Di Maio, mettere a rischio governo e' paradossale - "Mettere a rischio il governo e' assurdo e paradossale". Cosi' Luigi Di Maio sulla Tav.



Tav: Di Maio, no prove di forza anche se potremmo, chiedo lealta' - Sono allo studio tutte le soluzioni tecniche, qui e' una questione di accordo neanche di prove di forza. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, rispondendo alla domanda se ci sia la possibilita' di un voto in Cdm per bloccare i bandi di gara della Tav. "In alcuni consessi M5s potrebbe esercitare una prova di forza ma non lo fa. E' un punto nell'accordo di governo, io sono leale a questo contratto e chiedo lealta'", ha aggiunto Di Maio

Tav: Di Maio, ridiscutere opera altrimenti problema nel governo - "Se non si vuole ridiscutere l'opera significa che c'e' un problema nel contratto di governo. Da parte nostra non c'e' stata mai un approccio ideologico. Non e' una questione da testa dura, bisogna sedersi a tavolo, lavorare affinche' inizi la discussione sulla ridiscussione dell'opera" altrimenti "significa creare un danno ai cittadini". Cosi' Luigi Di Maio parlando della Tav.



Tav: Di Maio, in gioco destino governo, inevitabile weekend lavoro - "E' chiaro che stiamo parlando di qualcosa di piu' grande che e' il destino del governo, inevitabilmente sara' un weekend di lavoro". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, in conferenza stampa.

Tav: Di Maio, bandi gara? Non si possono vincolare soldi italiani - "Non si puo' fare l'arbitro a partita conclusa. L'analisi costi-benefici e' stata complessa, non si puo' dire ora che non convince". Cosi' Luigi Di Maio parlando della Tav. "Adesso deve iniziare l'interlocuzione tra Italia e Francia per ridiscutere il progetto alla luce dell'analisi costi-benefici", ha spiegato il vicepremier. "Siamo consapevoli che ci sono degli impegni, delle leggi ma non si possono vincolare soldi degli italiani ad una opera che si deve ridiscutere. Se stiamo parlando dei soldi degli italiani prima vai a ridiscutere l'opera e poi decidi cosa vai a farne dei soldi", ha sottolineato.



Tav: Di Maio, questione e' politica non tecnica - "Noi abbiamo le soluzioni tecniche per evitare che vengano impegnati i soldi degli italiani. La questione e' politica, non e' tecnica. Se c'e' un accordo si fa tutto". Cosi' Luigi Di Maio sulla Tav. Inserire una clausola di salvaguardia sui bandi? "Bisogna sedersi al tavolo", sottolinea il vicepremier.

Tav: Di Maio, esito analisi costi/benefici non era scontato - "Ci tengo a dire che quando e' venuta fuori l'analisi costi/benefici non era un risultato scontato, perche' su altre opera su cui eravamo contro quando sono partite l'analisi costi/benefici ha detto che dovevano andare avanti: il Terzo valico, Brennero, Tap, questioni fondamentali per il Movimento". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, in conferenza stampa.

Tav: Di Maio, contratto atto solenne, soldi tasse per cose utili - "Quando abbiamo scritto il contratto lo abbiamo fatto in 6 giorni, e' un atto solenne e anche quello che fonda tutta la nascita del governo: il cosa prima del chi. E' il contratto nel quale mi sono adoperato come capo politico per proporre temi che M5s aveva piu a cuore". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "M5s nasce con una convinzione: i soldi delle tasse degli italiani si devono spendere bene per atti utili, iniziative fondamentali e che in Italia ci sono priorita' da affrontare", ha aggiunto Di Maio.

Tav: Di Maio, opera che non sta in piedi dal punto vista tecnico - "Un'opera che non sta in piedi". Cosi' Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa a palazzo Chigi, parlando della Torino-Lione. Nella fase di contrattazione del programma di governo - ricorda Di Maio - ci siamo impegnati a inserire una dicitura in cui ci si impegna a ridiscutere il progetto "ma mettere la linea Alta' Velocita' Torino-Lione nel contratto non e' stata una volonta' ideologica. Non siamo contro l'Alta velocita' e le infrastrutture italiane, percio' abbiamo commissionato una analisi costi-benefici. Un'analisi che ha confermato che c'e' un fondamento scientifico: questa opera non e' produttiva per il Paese", dice il vicepremier M5s.

Tav: Di Maio, rimasto interdetto per atteggiamento Lega su governo - "Sono rimasto interdetto del fatto che la Lega abbia messo in discussione il governo sulla Tav". Lo afferma Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa a palazzo Chigi.

Tav: Di Maio, soluzioni tecniche ci sono. Serve compattezza governo - "E' chiaro che tutte le soluzioni tecniche riguardano l'impegno dei soldi degli italiani. Quello che mi interessa e' dare una coerenza: la ridiscussione dell'opera richiede un percorso e un processo che prevede una interlocuzione con gli altri Paesi. La questione e' che voglio avere la garanzia che si faccia sul serio". Cosi' Luigi Di Maio sulla possibilita' che Telt avvii i bandi di gara sulla Torino-Lione. "L'approccio alla Tav non e' stato ideologico", ha sottolineato. "Le soluzioni tecniche ci sono ma richiedono una compattezza del governo", ha concluso.

Tav: Di Maio, non c'e' accordo politico ma strada tecnica c'e' - "Il tema vero e' che non c'e' accordo nel governo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Tutto quello che abbiamo avviato lo abbiamo concluso. Sto lavorando insieme ai tecnici per far si' che questo risultato vada in porto. Se c'e' accordo nel governo la strada tecnica c'e' sempre", ha aggiunto Di Maio.

Diciotti: Di Maio, niente mercimonio. Preoccupato misure Governo - "Non ne facciamo un caso da mercimonio". Cosi' Luigi Di Maio, parlando della possibilita' che il Movimento 5 stelle cambi linea sul 'caso Diciotti' per i contrasti all'interno della maggioranza sulla Tav. "Io sono preoccupato per i provvedimenti che dobbiamo portare a casa", ha spiegato.

Tav: Di Maio, chi tifa per opera vuole far saltare governo - "Chi vuole mandare a casa questo governo tifa per la Tav per dividerci e far saltare il governo e questo fa ancora piu' male". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio.

Tav: Di Maio a Salvini, non ci vediamo lunedi', weekend di lavoro - "Non si puo' dire ci vediamo lunedi', questo e' un fine settimana di lavoro in cui si devono portare a casa gli obiettivi nel contratto di governo". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, replicando alle parole del collega Matteo Salvini. "I prossimi giorni saranno giorni di lavoro per lavorare in questa direzione", ha aggiunto.



