Tav, Di Maio: "Troveremo accordo; chi scommette contro il governo perde"

Tav, Di Maio: "Troveremo accordo; chi scommette contro governo perde"

"Ho visto che in questi mesi chi scommetteva contro il nostro governo ha sempre perso. Un accordo lo raggiungeremo". Cosi' il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha risposto alle domande dei cronisti sull'avvicinarsi della presentazione dei risultati dell'analisi costi benefici sulla Tav, prevista per i prossimi giorni e sulle differenti visioni tra Lega e Movimento 5 stelle relativamente alla grande opera. Di Maio ne ha parlato oggi a Rho (Milano) intervenendo all'inaugurazione della fiera internazionale della calzatura, Micam.

Infrastrutture, Di Maio: "Presto via a decreto per sblocco cantieri"

"Nei prossimi giorni daremo il via ad un decreto che permettera' di avviare cantieri", ha annunciato ancora il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. "Dobbiamo ridurre di oltre un terzo le norme che riguardano il codice degli appalti" ha aggiunto. Quanto alle critiche relative al provvedimento, Di Maio ha replicato: "Anche per la Tav, qualcuno dira' che c'e' il rischio che aumenti la corruzione: ci lavoreremo, ma intanto non possiamo bloccare chi si e' sempre comportato onestamente. La legge anticorruzione l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo garantire che i tempi di consegna dei cantieri siano piu' veloci, riducendo le norme". Presto "riuniremo ad un tavolo gli operatori del settore e gli chiederemo non di portare nuove norme ma di dirci quali togliere" ha concluso, illustrando i prossimi passi del governo per lo sblocco delle infrastrutture.