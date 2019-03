Tav, Fico getta benzina sul fuoco: "No è battaglia identitaria del M5S"

Il no alla Tav e' una "battaglia identitaria del Movimento" cinquestelle. Lo ha detto a Napoli il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli. "Nel 2005 la prima riunione non del movimento perche' non esisteva, ma dei meetup che nascevano fu fatta a Torino perche' quel giorno c'era la grande manifestazione per dire no alla Tav - racconta Fico - eravamo un centinaio di persone, oggi alcuni non ci sono, c'era anche Beppe Grillo, fini' la riunione e andammo tutti alla manifestazione No Tav".



Fico sottolinea che "non era un'idea ideologica o per dire no a qualcosa, era per dire di cambiare rotta rispetto a opere che non servono e non servivano, con documenti concreti e sostanziali".



Tav: Fico, 'no' non ideologico,tutte relazioni sono negative - "Il primo atto nel 2013 quando arrivammo in Parlamento come parlamentari di M5S alla Camera e al Senato, la prima uscita pubblica di tutto il MoVimento 5 stelle parlamentare fu di andare a visitare i cantieri della Tav per comprendere a che punto ci trovavamo, per dire l'ennesimo no documentato e non ideologico alla tav - ha ricordato il presidente della Camera Roberto Fico a Napoli - quindi e' una lotta che ha attraversato ogni periodo storico dai meetup al movimento, non e' un atto ideologico perche' abbiamo visto tutte le relazioni che sono negative senza contare che ogni volta purtroppo, e non solo in Italia, che un'opera va avanti in un certo modo crescono anche le spese che in questo momento non sono a bilancio, diciamo cosi'". "E' chiaro che e' una battaglia identitaria del MoVimento 5 stelle e quindi comprendo bene la durezza" conclude.

Tav: Fico, elezioni? Legislatura saldamente in piedi - "Non parlo del voto, la questione del voto non sta mai a me dirla, la legislatura e' saldamente in piedi, c'e' la nostra Carta costituzionale, la nostra Repubblica e semmai avverra' qualcosa la parola passera' sempre al Presidente della Repubblica, non al presidente della Camera". Cosi' il presidente della Camera, Roberto Fico, a chi gli chiede se, in seguito alla questione Tav, ci sia il rischio di andare al voto. "In ogni caso si sta andando avanti, i provvedimenti sono agli atti,lunedi' si continua il lavoro assolutamente normale".