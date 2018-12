Tav, da Fico fuoco amico su Di Maio: "Un'opera antistorica". VIDEO

"Un'opera antistorica, su quello non si può mollare". Queste le parole di Roberto Fico, Presidente della Camera, intervistato a margine della tappa napoletana della Piattaforma Rousseau dedicata al tema dell'ambiente.

Tav: Fico, a referendum voterei no; M5S non lo vuole

"Se ci fosse un referendum voterei no". Cosi' il presidente della Camera, Roberto Fico, aveva detto in settimana a margine della cerimonia in ricordo delle vittime di Piazza Fontana, ai giornalisti che gli chiedevano di commentare la proposta del vicpremier Matteo Salvini, su un eventuale consultazione popolare riguardo alla prosecuzione dei lavori della Tav, Torino-Lione. Quale sarebbe in tal proposito la posizione del M5S? "Una forza politica, in questo caso il Movimento 5 Stelle, che ha costruito il suo programma anche sul no Tav non puo' volere un referendum", aveva replicato la terza carica dello Stato ed esponente pentastellato. "Non vorrei la Tav - aveva poi precisato - ma il punto e' che bisogna comprendere lo sviluppo che vuole il Paese: dove vuole andare il Paese, se verso le energie rinnovabili, verso l'abbandono del carbone e del gas, di fonti fossili, che tipo di societa' vuole essere". "Questi i temi" su cui riflettere, secondo Fico, che aveva ribadito: "Secondo me la Tav non va in questo senso".