Tav, fondi alla Lega e migranti: Dibba apre le ostilità contro Salvini

Alessandro di Battista inizia oggi la sua campagna elettorale a fianco del suo amico Luigi di Maio per accompagnare il M5s alle europee e ribaltare i rapporti di forza che, allo stato, dividono i 5 Stelle dalla Lega. Torna in Tv, su Rai 1, e non risparmia scaramucce in direzione dell'alleato di governo che ogni giorno gli rosicchia pezzi di consenso. "Non credo ai sondaggi e poi non e' detto che alla fine i rapporti di forza saranno ribaltati" dice in proposito. La sua battaglia, come annunciato, la fara' da outsider perche' non intende candidarsi: non per questo sara' meno pericoloso per i suoi avversari.

Dopo qualche minuto in diretta Tv ha infatti gia' detto la sua sulla Tav, che "e' una stupidaggine e non si fara'" e legato la questione a una faccenda di tangenti: ci sarebbero "intercettazioni di 'ndranghetisti per le quali, per come conosco il Paese, non si vuole uscire" dal progetto "perche' qualcuno si e' gia' steccato delle tangenti, che ai tempi attuali hanno la forma piu' elegante delle consulenze" afferma.

Poi attacca sui fondi scomparsi della Lega: "vanno restituiti perche' sono soldi della collettivita'" dice a proposito della frode sui 49 milioni del Carroccio. Non basta. Alessandro di Battista ha anche una sua ricetta per risolvere la questione dei migranti: core business dell'alleato Matteo Salvini. Occorre, dice, salvare i migranti in pericolo sui barconi che si muovono dalla Libia e portarli a Marsiglia perche' "fino a che non si crea un incidente diplomatico con la Francia" il problema degli sbarchi "non si risolve". La questione, ricorda, e' piu' ampia e la declina mettendo insieme l'esperienza fatta durante i suoi numerosi viaggi, non ultimo quello da cui e' recentemente tornato in America Latina.

"Se non affrontiamo il tema della sovranita' monetaria in Africa non ne usciamo" dice ricordando che i paesi africani della zona subsahariana "hanno una moneta stampata dalla Francia. Fino a quando non si togliera' questa manetta nei confronti dei popoli africani possiamo parlare di porti aperti e porti chiusi senza risolvere il problema. Se non ci occupiamo delle cause resteremo nemici dell'Africa". Concede che sia arduo dire che sia nostra responsabilita' la sorte dei migranti naufragati a 60 miglia dalla Libia ma non teme di offendere l'alleato quando accusa: "dire di aiutarli a casa loro e' un'oscenita'".

Per il resto conferma che restera' per la campagna elettorale al fianco di di Maio, verso cui vede "molti invidiosi" e anche del ministro Toninelli ("e' stato massacrato dal sistema mediatico, ma per me c'e' la mano dei Benetton") prima di riprendere il suo viaggio alla volta, questa volta, dell'India: un paese che lo interessa per il rapido sviluppo che sta attuando. "Bollywood e' una potenza enorme. Si sono comprati l'Ilva, hanno comprato imprese britanniche: se l'Europa non si unisce - prevede - ci faranno il mazzo..".