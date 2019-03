Tav, Giorgetti: "Per lo stop non basta il Cdm serve il Parlamento"

"Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare perche' si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento e ne' Conte ne' il Cdm puo' prendere decisioni sopra il Parlamento". Lo sottolinea il sottosegretario Giancarlo Giorgetti parlando di Tav a Mezz'ora in piu' di Lucia Annunziata. Giorgetti poi non ha negato che un passaggio parlamentare di questo tipo possa rappresentare "un problema serio" per l'esecutivo. "Ma aspettiamo fiduciosi il lavoro di Conte...".