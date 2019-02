Tav, la Lega all'attacco di Toninelli: "Analisi di parte, tecnici del M5S"

“Oggi il Mit ha condiviso con il Governo francese, nella persona dell’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, l’analisi costi-benefici sul progetto Tav Torino-Lione, come concordato dai Ministri Borne e Toninelli, prima della sua validazione e pubblicazione da parte del Governo italiano. E’ il punto di partenza di un’interlocuzione tra i due esecutivi. A breve sarà fissato un incontro bilaterale”. Lo dice in una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAV, MORELLI (LEGA): ANALISI DI TONINELLI FATTA CON TECNICI DI PARTE. C'E' PESTE E CORNA SUL PROGETTO

Nell'analisi costi-benefici sul progetto Tav Torino-Lione, che il Mit ha consegnato oggi all’ambasciatore francese in Italia Christian Masset, "ci sarà peste e corna riguardo il progetto della Tav. E' chiaro che se individui dei tecnici con la bandiera sulle spalle (dei 5 Stelle, ndr), il risultato lo petevi dichiarare ancora prima di fare l'analisi. Avremmo risparmiato tutti tempo". Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente della Commissione Trasporti della Camera, il leghista Alessandro Morelli.