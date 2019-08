Tav, M5S: "Favoletta green. Voteremo contro mercoledì in Senato"

Tav, M5S: "Favoletta green. Voteremo contro mercoledì"

"Noi vogliamo evitare al nostro paese questo errore storico. Per questo mercoledì prossimo al Senato voteremo convintamente per avviare un percorso parlamentare che possa interrompere questa follia". Lo si legge sul blog delle Stelle, in un post appena pubblicato, dove si conferma la linea del movimento in vista del voto a Palazzo Madama della prossima settimana. "Tra le tante 'favolette' che il carrozzone dei pro-Tav va raccontando in giro per convincersi di essere nel giusto, ce n'è una più assurda delle altre - scrivono i 5stelle - . Da diversi giorni infatti è in atto una gara tra i sostenitori dell'assurdo tunnel per appiccicare il bollino 'green' alla Torino-Lione. In nome della salutare 'cura del ferro', si tessono a destra e a manca lodi al progetto Tav sulle virtù ambientali dello stesso".

Per i Cinque Stelle "anche i bambini sanno che trasferire merci da gomma a rotaia può portare una diminuzione di polveri sottili ed inquinamento atmosferico. E generalmente infatti è così. Però il treno tanto caro a Lega, Pd, Fdi, Fi e compagnia è l'eccezione che conferma mestamente la regola, tante sono le controindicazioni in tema di sostenibilità ambientale che esso porta con sé". "E che dire dei posti di lavoro tanto sbandierati dai sì-Tav? A prescindere dal fatto che saranno solo qualche centinaia, queste persone si troveranno a lavorare per anni in un ambiente totalmente insalubre, vista la massiccia presenza di uranio ed amianto riscontrata nei siti di scavo", sottolineano ancora i Cinque Stelle.