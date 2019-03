Tav, M5S: qualcuno gioca sporco. Dal Corriere e Verderami un falso

"Quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa, tra cui il Corriere della Sera attraverso la firma di Francesco Verderami, non solo e' destituito di ogni fondamento, ma corrisponde a un clamoroso falso, visto che il MoVimento 5 Stelle non e' in possesso di alcun sondaggio interno sul Tav con quei dati". Lo afferma il MoVimento 5 Stelle in una nota trasmessa dall'ufficio comunicazione della Camera.



"I sondaggi che abbiamo visionato noi a febbraio - prosegue la nota - danno i due terzi degli elettori del MoVimento 5 Stelle contrari al Tav. Dati confermati, fra l'altro, da un sondaggio di Demopolis per Otto e Mezzo (LA7) in cui gli elettori del MoVimento favorevoli sono appena il 18%. In linea con altri sondaggi meno recenti di altri istituti (fra cui Swg) che confermano l'assoluta contrarieta' al Tav dell'elettorato 5 Stelle. Cioe' l'opposto di quello che si sta diffondendo sui media. A che gioco sporco si sta giocando?", conclude la nota.

Tav: Frediani (M5S), per essere No Tav basta essere informati - "Non occorre essere valsusini per essere No Tav, basta essere informati. Oggi piu' che mai". Lo scrive su Facebook la consigliera regionale M5S del Piemonte Francesca Frediani postando una sua fotografia davanti alla bandiera con il treno crociato e con in mano un cartello con la scritta rossa 'Stop bandi Tav'. La Frediani ha cosi' accolto l'invito lanciato ieri in rete dai consiglieri comunali pentastellati di Torino di aderire alla loro iniziativa di pubblicare uno scatto con in mano un cartello per ribadire il no alla Tav e al via libera ai bandi che potrebbero partire nelle prossime settimane. "Il M5S Valsusa - scrive la Frediani - ringrazia i consiglieri comunali torinesi per il loro costante impegno contro la grande opera inutile". A raccogliere l'invito postando una foto con i cartelli anche il gruppo meetup Madrid 5 Stelle, che ha incassato l'apprezzamento dei consiglieri torinesi che hanno commentato "No Tav nel mondo!".

Tav: Zaia, stop significa Italia tagliata fuori da tutto - "E' irrinunciabile tutto il progetto della Tav che per noi significa competitivita' e restare connessi con l'Europa e con il mondo". Lo ha detto oggi, a San Fior, il presidente del Veneto Luca Zaia. "Voglio pero' anche dire - ha proseguito - che io non so cosa sia la 'Mini Tav', cercheremo di capirlo. Certo che perdere i finanziamenti o avere uno stop a livello internazionale su questa partita - ha concluso Zaia - significa tagliar fuori l'Italia da tutto".