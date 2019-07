Tav, Molinari: "Vittoria della Lega. Ora stop ai veti e fase 2 del governo"

Il sì alla Tav "non è solo una vittoria della linea della Lega, in tanti si sono resi conto dell'importanza di questa opera infrastrutturale" che "collega tutta l'Europa. Un'opera la cui importanza è stata chiarita da tutte le parti sociali". Così in Aula alla Camera il capogruppo della Lega Riccardo Molinari, dopo l'intervento al question time del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Un'opera - sottolinea il parlamentare leghista - fortemente voluti dai cittadini torinesi e piemontesi che si sono mobilitati per chiamare l'attenzione su quest'opera". "Si accantoni la stagione dei veti e dei no e si vada avanti con la fase due del governo", è l'appello di Molinari.

