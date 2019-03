Tav, ok ai bandi con la 'dissolvenza'. Palazzo Chigi: si va verso il rinvio

Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Lo scrive Il sole 24 ore on line. I contenuti della direttiva e dei bandi non sono ancora noti ma sarà comunque presente un riferimento alla volontà di Roma di chiedere a Parigi e Bruxelles di rivedere il Trattato. La lettera è frutto dell'intesa raggiunta in extremis da Lega e M5S e terrebbe conto delle condizioni avanzate ieri da Luigi di Maio, che aveva chiesto di non impegnare soldi pubblici in questa fase.

Un portavoce di Telt ha confermato la ricezione della lettera i cui contenuti non sono stati resi noti. Lunedì il Cda della società si riunirà per dare il via libera ai bandi da 2,3 miliardi di euro per i lavori di scavo del tunnel di base e fonti di Palazzo Chigi precisano che 'si va verso il rinvio, lunedì non ci saranno i bandi'.

Tav: clausola dissolvente, ecco cosa prevede la norma - Consentire di dichiarare all'occorrenza "senza seguito" una procedura di gara gia' pubblicata, ma per cui nel frattempo siano venute meno le volonta' politiche di procedere. Stabilisce questo la norma "dissolvente" prevista dalla legislazione francese a cui farebbe riferimento la lettera con cui Palazzo Chigi ha autorizzato l'approvazione dei bandi 2,3 miliardi di lavori. La facolta' e' prevista nel capito 5 del nuovo codice unico degli appalti francese, senza onori ne' obblighi per la stazione appaltante, ne' per gli azionisti, ne' per gli Stati.