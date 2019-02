Tav, passa la mozione di M5S e Lega. "Ridiscutere integralmente il progetto"

L'Aula di Montecitorio ha bocciato le quattro mozioni sulla Tav presentate dalle opposizioni (Pd, Forza Italia, FdI e NcI), mentre e' stata approvata la mozione di maggioranza, targata M5s e Lega. Il testo impegna il governo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione". I voti a favore sono 261, 136 i voti contrari.

I commenti delle opposizioni: Berlusconi, "non realizzare subito la Tav sarebbe uno spreco di risorse"

"Non si puo' non realizzare subito la Tav, perche' vorrebbe dire sprecare molte risorse, vorrebbe dire abbandonare quel progetto che ci dovrebbe portare a recuperare la distanza che abbiamo come infrastrutture, rispetto agli altri Paesi europei come Germania, Francia e Spagna che hanno il 50% di infrastrutture in piu' di noi".

L'ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, stasera a Cagliari, a margine della conferenza stampa congiunta tra lui e i leader della Lega, Matteo Salvini, e di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a proposito della Tav. Secondo Berlusconi, non realizzare immediatamente la Tav significherebbe "non soltanto tempi buttati per gli italiani nel loro trasferirsi dentro il Paese - ha aggiunto il leader di FI - ma significa anche un costo della logistica del 20% in piu' per le aziende italiane rispetto alle concorrenti di altri Paesi".

Il commento di Andrea Marcucci, capogruppo al Senato del Partito Democratico

"A poche ore dal gentile salvataggio di Salvini dai giudici cattivi da parte della piattaforma Rousseau, Salvini si sdebita regalando al M5S il blocco della Tav e la presidenza dell'Inps. Cortesie tra alleati di governo". Lo scrive su twitter il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

Della Vedova: “governo inaffidabile, non torneremo a crescere” cosi su Twitter il segretario di +Europa,

"Un Governo paralizzato dagli scontri e dagli scambi di potere tra Lega e M5S congela la Tav, sceglie l'ideologia della chiusura e della decrescita. Cosi' l'Italia, marginale e inaffidabile, non tornera' a crescere".