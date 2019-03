"Tav, referendum il 26 maggio". Lettera di Chiamparino a Salvini

"Ritengo che un tema cosi' delicato pretenda di essere affrontato con uno strumento di voto certo e trasparente". Lo scrive il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, in una lettera con la quale chiede al ministro dell'interno Matteo Salvini di permettere una consultazione popolare sulla Torino-Lione il 26 maggio, in contemporanea con le elezioni europee e regionali.

"Tale consultazione - scrive Chiamparino - riguarderebbe l'impegno per la Regione Piemonte di attivarsi in tutte le sedi per la rimozione degli elementi di impropria protrazione delle attivita' di realizzazione dell'opera e degli effetti negativi immediati sia sul territorio, per la mancata attivazione dei cantieri di lavori, sia prospettici, conseguenti all'isolamento del territorio dai grandi collegamenti di trasporto europei".

"Io tifo per l'opera". Lo dice il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, in diretta facebook. Credo, pero', che "l'incertezza possa determinare anche cambiamenti, che il progetto, oggi l'opera pubblica piu' importante a livello europeo, possa essere considerato non piu' prioritario alla luce delle incertezze del governo italiano". Questo vuol dire che "stante le risorse Ue i fondi vengono messi su altri progetti". Insomma, ci tiene a chiarire Chiamparino, "non faccio l'uccello del malaugurio e ho preso atto con piacere che Telt con abilita' si e' mossa per non arrestarsi di fronte a questo step".

"Il giorno della partenza dei bandi sulla TAV è arrivato ed è passato. Ieri Telt ha pubblicato gli avvisi, ed entrambi gli azionisti di governo si dicono soddisfatti: la Lega per la pubblicazione, il M5S perché, dicono, "è un rinvio". Hanno allungato il brodo per arrivare alle Europee senza decidere". Lo dice a Circo Massimo, su Radio Capital, il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino. "Gli avvisi non potevano non partire", spiega, "per bloccarli serviva un atto formale dei due governi. Con la mano sinistra sono partiti, con la destra dicono che tra sei mesi si rivede tutto". Sulle infrastrutture, però, il governo annuncia nuovi provvedimenti, a partire dallo sblocca-cantieri: "Non faccio critiche alle intenzioni, ma sono stufo dei decreti targati come un tweet", risponde Chiamparino, che poi rivela: "Aspetto un incontro con Danilo Toninelli dal 5 giugno 2018. Gli ho scritto una lettera e non mi ha risposto neanche 'crepa'. A Conte ho scritto il 29 settembre, e anche lui non mi ha risposto. È un loro atteggiamento istituzionale. Fanno incontri solo dove governano i loro. Se si vuole sbloccare i cantieri, bisogna andare nel merito, seguire, lavorare. Non bisogna fare decreti che lancino messaggi". Il presidente è promotore di un referendum sulla TAV che, chiarisce, "non è un referendum, ma una consultazione popolare per far pronunciare i piemontesi vista la situazione quantomeno ingarbugliata. E farlo nello stesso giorno delle elezioni, il 26 maggio, per evitare di far spendere 15 milioni per fare seggi ad hoc".

Tav, Conte: Mai parlato di mini-tav, fandonia che mi viene attribuita - "Non ho mai parlato di mini-tav. Non ho mai concepito una mini-tav perché non sono un tecnico. E nessuno mai mi ha portato una mini-tav sul tavolo. Oggi qualcuno scrive che ci penso: è un'altra delle fandonie che mi vengono attribuite". Lo dice il premier Giuseppe Conte, sollecitato dai giornalisti durante un punto stampa a San Cataldo (Caltanissetta).

Tav, Conte: Chiamparino non mi ha mai chiamato, a chi rispondo? - Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino dice di aver scritto all'esecutivo per essere ricevuto su Tav. "Non mi ha mai chiamato, a chi rispondo?", dice il premier Giuseppe Conte, sollecitato dai giornalisti durante un punto stampa a San Cataldo (Caltanissetta).Chiamparino, in un'intervista a Circo Massimo su Radio Capital, stamattina, aveva detto di aver scritto a Conte il 29 settembre scorso e di non aver ricevuto risposta.

Tav:Di Maio, basta attacchi a M5S, pensiamo a lavorare - "Salvini dice che noi non vogliamo le opere? Non e' vero ma non voglio commentare, siamo alleati di governo ed entrambi vogliamo che il governo vada avanti. E andra' avanti. Quello che chiedo e' basta attacchi, basta attacchi gratuiti al M5S, pensiamo a lavorare per il Paese". E' quanto sottolinea il vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio, interpellato sulle parole di questa mattina del vicepremier Matteo Salvini.