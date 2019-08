Tav, resa dei conti Lega-M5S. Toninelli attacca Salvini

Tav: Toninelli, è un errore; Salvini? Nano sulle spalle di giganti

Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Così, al Corriere della Sera, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli nel giorno in cui in Aula al senato si vota la mozione del M5S per bloccare la Torino-Lione. Che senso ha tentare la carta di una mozione che probabilmente verrà respinta? «Poco importa che ci siano poche chance. Come si ferma la Tav? Si ferma in Parlamento, essendo il frutto di un accordo italo-francese ratificato dall’Aula. Vedremo chi si metterà insieme per portare avanti quest’opera. Un’opera negativa e lo capiranno tutti negli anni a venire». Toninelli ringrazia il premier Giuseppe Conte «per il suo impegno di mediazione e per il suo lavoro diplomatico con la Francia. Io rimango dell’idea che l’opera sia negativa ma Conte ha fatto un ragionamento generale sui numeri. Io ho evidenziato le criticità e anche grazie al mio lavoro si passerà forse dal 40 al 55% per il finanziamento dei lavori transfrontalieri dell’Unione europea e da uno a oltre due miliardi di euro per la tratta italiana». Il progetto pare avviato a proseguire: che errori ha commesso? «Il progetto è in ritardo di anni - spiega Toninelli - e accumulerà altri anni di ritardo. Io come ministro ho fatto quello che dovevo fare con l’analisi costi-benefici. Ho dimostrato che il Movimento aveva ragione a criticare l’opera. Ho fatto parlare i numeri e per questo sono stato attaccato».

Quindi la risposta al vicepremier: «Salvini fa il polemizzatore quotidiano. Ma si contraddice da solo. Prima mi attacca, poi nelle sue dirette elogia il lavoro che ho fatto, come i 50 miliardi sbloccati al Cipe o il via libera alla Cuneo-Asti. Come diceva un filosofo, sembra un nano sulle spalle dei giganti che lavorano. Al posto di fare polemiche pensi a indicarci due sottosegretari per il ministero. Abbiamo visto che fine hanno fatto quelli che aveva messo». Alla domanda di un possibile "passo indietro" per mantenere in vita il governo, il ministro ha risposto: «Non ho mai pensato e parlato di poltrone. Sono focalizzato da un anno a lavorare per i cittadini. E si vedono risultati, come il nuovo modello di tariffe autostradali». «Di Maio lo sento costantemente. Parliamo di lavoro, noi abbiamo ministeri complicati — non quello dell’Interno che è più semplice da gestire — con crisi aziendali e dossier sui cantieri chiusi da sbloccare. Ora lavoriamo già per settembre, per abbassare le tasse riducendo il cuneo fiscale». I rapporti con la Lega stanno lacerando il Movimento come si è visto sul dl Sicurezza e su Tav. Ha senso per lei proseguire questa esperienza? «Sì, se la si fa finita con le polemiche e gli attacchi e si riprende a lavorare con onestà intellettuale non vedo alcun tipo di problema». E Poi: «Sono gli altri a polemizzare». «Non ritengo - aggiunge - che ci siano rischi di frattura, il Movimento rimane la forza politica più sana che ci sia».

TAV: FONTI P.CHIGI, PARLAMENTO SOVRANO, PUO' APRIRE PERCORSO PER IMPEDIRLA

Sulla Tav il governo non puo' sottrarsi agli impegni assunti, dopo che il tentativo portato avanti con la Francia di revisione dell'opera non ha dato frutti. Ovviamente il Parlamento, nelle sue prerogative sovrane, potrà valutare diversamente, assumendosi la responsabilità di intraprendere un percorso finalizzato a impedire, in maniera unilaterale, la realizzazione dell'opera. E' quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi, al termine del Cdm, in merito alle votazioni domani al Senato sulle mozioni sulla Torino-Lione.

TAV: SALVINI, 'VOTEREMO QUALSIASI MOZIONE CHE SOSTENGA CRESCITA'

"Tutti dicono che c'è bisogno di infrastrutture, porti, aeroporti. Noi voteremo qualsiasi mozione che sostenga crescita, futuro, progresso e mobilità". Così Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiede cosa voterà domani la Lega in Senato sulle mozioni Tav. "Mi stupisce che nel 2019 c'è chi dice no al progresso", dice poi riferendosi alla posizione del M5S.

TAV: SENATO VOTA MOZIONI, VERSO BOCCIATURA TESTO M5S

Sarà l'ultimo bivio prima della pausa estiva ed M5S e Lega prenderanno strade diverse, anche se almeno per ora dovrebbero continuare a camminare nella stessa direzione senza mettere a repentaglio la tenuta del governo. Per le 9 è convocata la seduta del Senato per esaminare le sei mozioni presentate sulla Tav, dopo l'annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di proseguire con i lavori, lasciando comunque al Parlamento l'ultima parola. Un'intenzione che il Movimento 5 stelle non ha lasciato in sospeso, presentando una mozione che "delibera di avviare, in sede parlamentare, un percorso immediato volto a promuovere, per quanto di competenza, l'adozione di atti che determinino la cessazione delle attività relative al progetto per la realizzazione e la gestione della sezione transfrontaliera del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione" e "una diversa allocazione delle risorse stanziate per il finanziamento della linea al fine di promuovere la loro riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente destinate ad opere pubbliche alternative, maggiormente utili ed urgenti, sul territorio italiano". Un testo sul quale, almeno questa è la linea ufficiale che sta emergendo, voteranno contro Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che saranno quindi regolarmente presenti in Aula, dopo che nei giorni scorsi si era parlato di un possibile forfait del movimento azzurro per far deflagrare le contraddizioni all'interno della maggioranza.

Contrasti emersi in tutta la loro evidenza con le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini, in totale disaccordo con chi si dice contrario alla Tav. In ogni caso rimangono tuttora interrogativi su quello che sarà al Senato l'atteggiamento della Lega, che non ha presentato suoi testi e che solo all'ultimo momento deciderà come valutare quelli depositati dagli altri partiti, a partire naturalmente da quello dei grillini. A favore di quest'ultimo potrebbero votare anche senatori di altri Gruppi. Ad esempio Tommaso Cerno, del Pd, che lo ha sottoscritto. Oppure Loredana De Petris, di Leu, prima firmataria di una mozione che impegna il governo "a non procedere alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione", e "a trasferire le risorse risparmiate sul trasporto ferroviario regionale, sulle principali tratte pendolari connesse alle aree metropolitane e sul trasporto pubblico". Un documento che ha raccolto le firme anche di Maurizio Buccarella, Paola Nugnes, Saverio De Bonis, Carlo Martelli e Francesco Laforgia. In pratica quindi ai 107 voti M5S se ne potrebbero sommare altri sette, arrivando così a 114.

Fi, Pd e Fdi, se presenti in maniera compatta, sulla carta dispongono invece di 130 voti, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri, a partire da quello di Emma Bonino, prima firmataria di una mozione, sottoscritta anche da Riccardo Nencini, Pier Ferdinando Casini e Mario Monti, favorevole alla Tav. A quel punto quindi la Lega, se i suoi voti non dovessero risultare determinanti, potrebbe anche decidere di non affondare il colpo contro gli alleati di governo, evitando quindi di dire no al testo M5S, che sarà il primo ad essere discusso, mentre potrebbe essere confermato l'orientamento che emerge in queste ore di sostenere quelli presentati dagli altri partiti, che impegnano il governo a proseguire i lavori per la Tav. Si tratta dei testi depositati da Forza Italia, Pd, Fratelli d'Italia e, come detto, 'Più Europa'. Una partita a scacchi che rimarrà comunque aperta fino all'ultimo, anche perchè, al di là delle valutazioni sul merito della questione, l'opposizione potrebbe oggettivamente aiutare la maggioranza a non far esplodere i contrasti che sul tema appaiono insanabili.