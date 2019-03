Tav,Salvini: niente crisi di governo.Ma farò di tutto perché l'opera si faccia

Il vicepremier Matteo Salvini esclude una crisi di governo. Ai giornalisti che al suo arrivo, organizzato per il suo compleanno a Milano dagli 'Amici della Lirica', gli chiedevano se Di Maio gli regalera' la Tav, il ministro dell'Interno ha risposto: "Noi regaliamo agli italiani 5 anni di governo. Non c'e' nessuna crisi in vista. La situazione economica e' tale che nessuno si puo' permettere di giocare sul futuro degli italiani".



Salvini, elezioni anticipate? Non ci penso neanche - Elezioni anticipiate? "Non ci penso neanche. Abbiamo fatto tanto in nove mesi e voglio fare ancora di piu' in cinque anni". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli ha chiesto se si andra' ad elezioni anticipate, a margine del pranzo organizzato a Milano per il suo compleanno dall'associazione Amici della Lirica.

Salvini: Farò di tutto perché l'opera si faccia - "Stiamo lavorando per riaprire tutto quello che gli altri hanno bloccato per anni. Io farò di tutto perchè coinvolgendo la Francia e l'Europa questa opera si faccia. Gli italiani ci chiedono di lavorare e questo faremo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando all'Hotel Principe di Savoia di Milano per un pranzo organizzato in occasione del suo compleanno.

Tav: Salvini, contento se Di Maio a Milano, non l'ho sentito - "No, non l'ho sentito. Sto parlando con i miei figli e mi godo il compleanno. Bene: sono contento se viene a Milano, sono anche io qui e magari mi chiama entro mezzanotte per gli auguri". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se avesse sentito il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che domani sara' a Milano a Villaggio Rousseau del M5s. A margine del suo compleanno, organizzato dagli Amici della Lirica, Salvini ha risposto: "Conte mi ha chiamato, i rapporti umani vengono prima di tutto. Io ho un ottimo rapporto sia con Giuseppe che con Luigi. Non e' che se uno non mi fa gli auguri oggi lo metto sulla lista nera".



Tav: Salvini, faro' di tutto perche' si faccia, coinvolgero' Ue - "Faro' di tutto perche' coinvolgendo la Francia e l'Europa l'opera si faccia". A dirlo e' il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando della Tav a margine di un evento a Milano. "Ci stiamo - ha spiegato il ministro - concentrando sulla Tav. Sono dei fenomeni quelli che hanno governato per anni prima di me: penso a Delrio, a Renzi, al Pd, noi siamo qua da nove mesi e c'e' gente che e' stata li' anni con cantieri fermi ovunque". Il ministro ha poi aggiunto: "L'alta velocita' al Sud e' fondamentale, il metano in Sardegna, la terza corsia del Brennero, stiamo lavorando per riaprire tutto quello che gli altri hanno bloccato per anni e io faro' di tutto perche' coinvolgendo la Francia e l'Europa l'opera si faccia. Gli italiani ci chiedono di lavorare e questo faremo".

Tav: Salvini non teme ripicche M5s su legittima difesa e Diciotti - "Sono invenzioni giornalistiche, i senatori voteranno sul fatto che Matteo Salvini da ministro e l'intero governo hanno difeso la sicurezza del Paese. Hanno difeso l'interesse pubblico nazionale. Non siamo al mercatino delle pulci". A dirlo e' il ministro dell'Interno Matteo Salvini a chi gli chiedeva se temesse ripercussioni dal M5s, dopo le polemiche sulla Tav, sulla legge per la legittima difesa e sul caso Diciotti.