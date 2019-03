Tav, Salvini: "Oggi niente vertice. Governo? Nelle mani di Dio"

''Nessun vertice di governo oggi, io vado a Milano. Ne riparliamo lunedì''. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, riferendosi al nodo Tav a margine di una conferenza stampa al Senato. ''Io sono per fare non per disfare'', ha ribadito. E sulle dichiarazioni del vicepremier Di Maio: ''E' un uomo, oggi parlo solo di donne''. "Io sto andando a Milano per stare con i miei figli, domani e' anche sabato grasso", ha poi aggiunto Salvini con riferimento al Carnevale milanese che rispetta il calendario ambrosiano.

Governo: Salvini, niente di certo tutti nelle mani di Dio

"Siamo tutti nella mani del buon Dio, non c'e' niente di certo". Cosi' Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva, dopo che aveva annunciato l'approvazione di tre proposte della Lega sulla giustizia "entro la primavera", se avesse cambiato idea sui rischi di una crisi di governo. "E' molto probabile che queste tre leggi siano leggi dello Stato entro primavera", ha continuato. Probabile che ci sia un governo quindi a primavera? "Che ci sia un Parlamento e' fondamentale perche' e' il Parlamento che approva le leggi".